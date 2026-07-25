Darts PDC Next Gen: Tag 1 in Hildesheim heute im Livestream bei SPORT1

SPORT1 25.07.2026 • 12:00 Uhr Für die PDC Next Gen geht es am Samstag nach Hildesheim. Wer folgt auf Jaimy van de Weerd, der zuletzt in Ried gewann?

Das elfte Event der PDC Next Gen findet in Hildesheim statt. Diese Serie richtet sich an Spieler aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Liechtenstein und der Schweiz. Teilnahmeberechtigt sind Akteure ab 16 Jahren ohne PDC-Tourcard. Bei jedem Turnier werden Preisgelder in Höhe von 8.450 Euro vergeben.

In Ried im Innkreis gewann zuletzt Jaimy van de Weerd, der auch die „Main Oder of Merit“ anführt. Dahinter folgt mit knappem Abstand der Deutsche Daniel Klose. SPORT1 überträgt das Turnier live im Stream. Los geht es um 16:30 Uhr.

Darts heute live: So verfolgen Sie die PDC Europe Next Gen in Hildesheim im Stream

Die PDC Europe Next Gen umfasst pro Saison 16 Turniere, die an acht Wochenenden an verschiedenen Standorten ausgetragen werden. Gespielt wird dabei in wechselnden Formaten wie Master-Out, Double-In/Double-Out, FA Cup oder – neu seit 2026 – dem Modus „170“. Am Samstag wird das Turnier im Modus „FA Cup“ ausgetragen.