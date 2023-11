In der zweiten Runde der Player Championship Finals hat Michael van Gerwen seine ganze Klasse ausgespielt und ist mit einer unfassbaren Leistung ins Achtelfinale eingezogen.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Zudem war es sein höchster Average in einem TV-Ranking-Turniermatch - und sein zweithöchster überhaupt.

Sein Gegner spielte zwar selbst einen Average von über 100 Zählern, ließ aber im zweiten Leg vier Doppelchancen liegen und musste so ansehen, wie MvG über ihn hinwegfegte. Lediglich den sechsten Durchgang konnte Smith für sich entscheiden.

Clemens glänzt - „Pikachu“ scheitert

Paukenschlag vor der WM: Was ist los mit dem Darts-Weltmeister?

Paukenschlag vor der WM: Was ist los mit dem Darts-Weltmeister?

In dem hochkarätigen Match startete Clemens mit einem 116er Finish in die Begegnung und führte wenig später bereits mit 3:0. Doch dann drehte sein nordirischer Konkurrent, der am Ende einen Average von 112,27 Zählern aufwies, auf und verkürzte auf 2:3.