Benedikt Lohr 25.11.2025 • 09:28 Uhr Gerwyn Price schwärmt nach den Players Championship Finals von Luke Littler. Die Niederlage gegen die Nummer eins der Welt sieht er als Ansporn.

Nach der Halbfinalniederlage bei den Players Championship Finals ist Gerwyn Price über seinen siegreichen Gegner Luke Littler regelrecht ins Schwärmen geraten.

Direkt nach der Partie reagierte der „Iceman“ mit großer Bewunderung auf den Auftritt des 18 Jahre alten Shootingstars und schrieb in seiner Instagram-Story: „Wow, dieses Kind verfehlt einfach nicht.“

Price betonte, dass er selbst an diesem Tag nicht ganz in Bestform gewesen sei, aber dennoch alles versucht habe, um Littler unter Druck zu setzen: „Ich war nicht ganz da, aber ich habe alles gegeben.“

Im Halbfinale von Minehead hatte sich Price dem späteren Turniersieger mit 8:11 geschlagen geben müssen. Während der „Iceman“ selbst einen Drei-Dart-Average von 101,99 Punkten spielte, setzte sich Littler mit überragenden 108,48 Punkten pro Aufnahme durch und bestätigte damit seinen Status als Nummer eins der Welt.

Darts: Price wertet Littlers Auftritt als Ansporn

Price erklärte weiter, dass er in seiner Karriere bereits vielen Weltklassespielern gegenübergestanden habe, doch Littlers Niveau eine völlig neue Stufe markiere: „Luke ist um einige Level besser.“

Für den Waliser ist die Niederlage aber kein Rückschritt - vielmehr dient ihm Littlers Gala-Auftritt als Antrieb, wie er erklärte: „Das hält mich auf Trab und treibt mich an, noch härter zu trainieren.“