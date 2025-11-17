Die PDC hat den Spielplan für das letzte Major-Turnier vor der Darts-WM 2026 (ab 11. Dezember LIVE bei SPORT1) veröffentlicht. Bei den Players Championship Finals, dem Finalturnier der Floor-Event-Serie, sind fünf Deutsche dabei.
Deutscher Dreierpack bei PC Finals
Bis auf Ricardo Pietreczko, der das neunte und letzte Match der Nachmittagsession gegen William O‘Connor am Freitag auf der Nebenbühne bestreitet, dürfen in der ersten Runde alle auf der großen TV-Bühne ran.
Dabei schnürte der Veranstalter sogar einen Dreierpack. Martin Schindler, Gabriel Clemens und Max Hopp müssen direkt hintereinander ran. Schindler trifft im Auftaktmatch der Freitagabendsession auf Michael Smith. Anschließend bekommt es der „German Giant“ mit Josh Rock zu tun. Tour-Rückkehrer Hopp spielt danach gegen Gerwyn Price.
Springer ebenfalls auf der TV-Bühne
Auch Shootingstar Niko Springer darf auf der TV-Bühne ran. Der 25-Jährige fordert Ross Smith in seinem Erstrundenmatch. Diese Partie bildet den Abschluss des Nachmittags.
Das größte Kracher-Match steigt als vorletztes des Abends: European-Championship-Sieger Gian van Veen misst sich mit Luke Humphries. Direkt davor trifft die neue Nummer eins der Welt, Luke Littler, auf Jeffrey de Graaf.
Bei der WM-Generalprobe wird bis einschließlich des Achtelfinals an zwei Boards parallel gespielt. Der Sieger wird am Sonntagabend ermittelt. Zwischen den Halbfinals und dem Finale findet zusätzlich das Endspiel der PDC-Junioren-WM zwischen Beau Greaves und van Veen statt.
Players Championship Finals: Spielplan der 1. Runde
Freitag, 21. November: Nachmittagsession (13.45 Uhr)
Main Stage:
- Rob Cross - Sebastian Bialecki
- Dave Chisnall - Ryan Joyce
- Mike De Decker - Cam Crabtree
- Danny Noppert - Ricky Evans
- James Wade - Mickey Mansell
- Jonny Clayton - James Hurrell
- Ross Smith - Niko Springer
Stage Two:
- Bradley Brooks - Martin Lukeman
- Andrew Gilding - Dom Taylor
- Scott Williams - Ian White
- Niels Zonneveld - Nick Kenny
- Kevin Doets - Callan Rydz
- Cameron Menzies - Adam Lipscombe
- Brendan Dolan - Daryl Gurney
- Luke Woodhouse - Alan Soutar
- William O’Connor - Ricardo Pietreczko
Freitag, 21. November: Abendsession (19.00 Uhr)
Main Stage:
- Martin Schindler - Michael Smith
- Josh Rock - Gabriel Clemens
- Gerwyn Price - Max Hopp
- Stephen Bunting - Ritchie Edhouse
- Jeffrey de Graaf - Luke Littler
- Gian van Veen - Luke Humphries
- Karel Sedlacek - Nathan Aspinall
Stage Two:
- Jermaine Wattimena - Wesley Plaisier
- Ryan Searle - Darren Beveridge
- Wessel Nijman - Richard Veenstra
- Krzysztof Ratajski - Raymond van Barneveld
- Dirk van Duijvenbode - Madars Razma
- Gary Anderson - Mario Vandenbogaerde
- Joe Cullen - Peter Wright
- Damon Heta - Justin Hood
- Chris Dobey - Keane Barry