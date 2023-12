Darts-WM 2024: Revolutionäre Idee - van Gerwen giftet gegen Price

Die Darts-Weltmeisterschaft nicht mehr nur im Ally Pally? Scheint für viele unvorstellbar! Doch seit Beginn der WM 2024 ist das Thema präsent, das PDC-Event an wechselnden Austragungsorten in verschiedenen Ländern auszutragen – angestoßen von Gerwyn Price. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1)

Der Superstar hatte in britischen Medien den Wunsch geäußert, das größte Turnier des Jahres wie in anderen Sportarten üblich nicht immer am selben Ort durchzuführen.

Wechselnde Standorte würden „das Spiel etwas fairer machen. Das Heimpublikum macht viel aus. Ich weiß, es ist schwer, echte Chancengleichheit zu schaffen, aber es wäre so gerechter.“

Van Gerwen über Price: „Bei allem Respekt ...“

Der Waliser denkt dabei an Länder wie seine Heimat, Schottland, Irland, die Niederlande oder Belgien, nennt aber als erste Option Deutschland.

Doch wie kommt diese Idee bei anderen Profis an? Rivale und Topstar Michael van Gerwen hat dazu eine klare Meinung.

„Bei allem Respekt: Gezzy sollte die Schuld auch mal bei sich selbst suchen, wenn er Buhrufe kassiert. Wenn er dies und das vor der Menge macht, geben die Leute ihm Konter“, giftete der Niederländer nach seinem 3:0-Auftakterfolg gegen Keane Barry.

MvG verteidigte den Alexandra Palace als Austragungsstätte: „Es ist super hier, dieser Austragungsort ist legendär. Ich denke, die PDC trägt Darts genug in die Welt durch die World Series und andere Turniere.“

Pietreczko offen für WM an anderem Ort

Andere Akteure stehen der Idee von Price hingegen offener gegenüber. Ricardo Pietreczko etwa befand auf SPORT1-Nachfrage: „Im Grunde spricht nichts dagegen, die WM auch mal in anderen Ländern zu spielen. Natürlich ist der Ally Pally in London schon so traditionell geworden. Aber wieso eigentlich nicht?“

Der deutsche Debütant schlug sogar ein Procedere wie in anderen Sportarten vor. „Man könnte mal eine Ausschreibung machen, ob es Interesse in anderen Ländern gibt“, meinte „Pikachu“.

Recht neutral bewertete Matt Campbell die Diskussion. „Verlegt sie nach Kanada für den Rest meines Lebens“, scherzte der Kanadier auf Nachfrage von SPORT1, ehe er anfügte: „Spaß beiseite: Für mich bedeutet jeder Spielort eine lange Reise, also ist es mir egal, wo die WM stattfindet.“