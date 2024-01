Darts live bei SPORT1: Madhouse jetzt auch im TV - vor jedem Premier-League-Spieltag

Die Superstars der Darts-Welt sind nach einer faszinierenden Weltmeisterschaft zurück auf der ganz großen Bühne - die Premier League Darts steht in den Startlöchern. Bei SPORT1 gibt es nicht nur das gesamte Turnier rund um Debütant Luke Littler live im TV & Stream zu sehen, sondern auch eine beliebte Warm-Up-Show.

Bei „Madhouse – Die SPORT1 Darts Show“ bekamen die Fans im vergangenen Jahr stets schon auf YouTube eine launige Vorschau zum anstehenden Spieltag. In diesem Jahr läuft „Madhouse“ auch auf allen anderen SPORT1 -Kanälen.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

Madhouse: Interaktive Show für Darts-Fans

Dazu ist auch die Darts-Community aufgerufen, sich an der interaktiven Sendung zu beteiligen.

In der anstehenden Premier-League-Saison wird der 2022 erfolgreich eingeführte Modus fortgesetzt: Die acht Starter tragen an jedem wöchentlichen Spieltag ein eigenes Turnier mit Viertel-, Halbfinale und anschließendem Endspiel aus. (Darts - Die wichtigsten Begriffe)

Dem Sieger winkt jeweils ein Preisgeld von 10.000 Pfund. Dazu werden weiter Punkte vergeben, mit denen sich die vier besten Spieler am Ende für die entscheidenden Play-Offs am 23. Mai in London qualifizieren können. Hier geht es neben dem zweitwichtigsten Titel nach der Darts-WM um ein stattliches Preisgeld von 275.000 Pfund.