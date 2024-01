Darts: Mission Tour Card - Max Hopp startet stark in die Q-School

Trotz Lädierung: Hopp startet stark in die Q-School

Auch in diesem Jahr greift der 27-Jährige bei der Q-School an und setzte bereits im ersten Match ein dickes Ausrufezeichen Richtung Konkurrenz. Gegen den Polen Mikolaj Konefal gewann er sein Erstrundenduell mit 5:0 und spielte dabei einen starken Drei-Dart-Schnitt von 98.88 Punkten.

Auch in der zweiten und dritten Runde war Hopp erfolgreich. Nach den Siegen über den Belgier Dieter Van Ham (5:3) und seinem Landsmann Stephan Griese (5:2) steht er in der Runde der letzten 64.

Der Modus der Q-School

Vom 8. bis 11. Januar findet die First Stage statt. Unterteilt ist die Q-School in „UK“, bei der alle britischen Spieler in Milton Keynes (England) spielen und „European“, in der die Spieler aus allen restlichen Ländern in Kalkar (Deutschland) spielen.