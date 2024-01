Darts: Premier League 2024 live - mit Luke Littler und Co. im TV & Stream auf SPORT1

Die Pfeile fliegen wieder auf SPORT1! Nach der packenden Darts-WM ist die Multichannel-Sportplattform natürlich auch bei der am 1. Februar startenden Premier League als nächstem großen Darts-Highlight mittendrin.

In der Premier League sind immer am Donnerstagabend acht Topstars im Einsatz, die über 17 Wochen von Februar bis Mai in den größten Arenen um Turniersiege und wichtige Punkte für das Ticket zum Final-Event kämpfen. Mit dem neuen Weltmeister Luke Humphries, Michael van Gerwen, Michael Smith und Nathan Aspinall waren die Top-4 der Order of Merit bereits für den Wettbewerb qualifiziert.

Nach der Darts-WM hat die Professional Darts Corporation (PDC) mit Gerwyn Price, Peter Wright, Rob Cross und Wunderkind und Überraschungs-WM-Finalist Luke Littler die vier weiteren Starter bekannt gegeben. SPORT1 begleitet die Premier League gewohnt umfangreich und überträgt alle Spieltage am Donnerstagabend live ab 20:00 Uhr im Free-TV sowie im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps.

Modus, Preisgeld: Die Infos zur Premier League

Am Mikro sind wie bei der Darts-WM Kommentator Basti Schwele und Moderatorin Katharina Kleinfeldt gemeinsam mit Experten wie Robert Marijanovic und Max Hopp im Einsatz.

Damit nicht genug, denn wie auch in der vergangenen Saison zeigt SPORT1 im Vorlauf zur Premier League das Format „Madhouse – Die SPORT1 Darts Show“, das neben Basti Schwele ab sofort von Katharina Kleinfeldt moderiert wird. In der halbstündigen Sendung ab 19:30 Uhr, die neben YouTube nun auch im Free-TV ausgestrahlt wird, wird der anstehende Spieltag eingeläutet und direkt mit der Darts-Community interagiert.

In der anstehenden Premier-League-Saison wird der 2022 erfolgreich eingeführte Modus fortgesetzt: Die acht Starter tragen an jedem wöchentlichen Spieltag ein eigenes Turnier mit Viertel-, Halbfinale und anschließendem Endspiel aus. (Darts - Die wichtigsten Begriffe)

Dem Sieger winkt jeweils ein Preisgeld von 10.000 Pfund. Dazu werden weiter Punkte vergeben, mit denen sich die vier besten Spieler am Ende für die entscheidenden Play-Offs am 23. Mai in London qualifizieren können. Hier geht es neben dem zweitwichtigsten Titel nach der Darts-WM um ein stattliches Preisgeld von 275.000 Pfund.

Neuer Darts-Star Luke Littler gibt Debüt

Gespielt wird nach wie vor hauptsächlich in Großbritannien, dazu macht die Premier League am 8. Februar in Berlin und am 18. April in Rotterdam Station.

