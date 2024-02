Premier League Darts LIVE im TV und Livestream mit Littler und van Gerwen

Die Premier League Darts gastiert am vierten Spieltag im englischen Newcastle. Dort fliegen am Donnerstag live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 wieder die Pfeile. Alle Fans können sich unter anderem auf Begegnungen wie Michael van Gerwen gegen Gerwyn Price und Peter Wright gegen WM-Wunderkind Luke Littler freuen.

Premier League Darts heute LIVE im TV & Livestream

Premier League Darts live bei SPORT1

Tabellenführer nach drei Spieltagen ist der Niederländer Michael van Gerwen, der die vergangenen zwei Spieltage für sich entscheiden konnte (10 Punkte). Erster Verfolger des Superstars ist Michael Smith, der an Spieltag eins gewinnen konnte.

Decider! So verlief das Finale des dritten Spieltags

„Madhouse“ live vor Littler vs. Wright

Diese sind wie gewohnt live ab 20:00 Uhr auf SPORT1 zu sehen, das On-Air-Team um Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele und Experte Robert Marijanovic führt durch den Abend in Newcastle.

Premier League Darts: Modus & Preisgeld

In der Premier League Darts 2024 wird der 2022 erfolgreich eingeführte Modus fortgesetzt: Die acht Starter tragen an jedem wöchentlichen Spieltag ein eigenes Turnier mit Viertel-, Halbfinale und anschließendem Endspiel aus. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Dem Sieger winkt jeweils ein Preisgeld von 10.000 Pfund. Dazu werden weiter Punkte vergeben, mit denen sich die vier besten Spieler am Ende für die entscheidenden Playoffs am 23. Mai in London qualifizieren können. Hier geht es neben dem zweitwichtigsten Titel nach der Darts-WM um ein stattliches Preisgeld von 275.000 Pfund.