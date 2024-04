Premier League Darts LIVE im Free-TV, Stream, YouTube mit Littler, Humphries und Co.

Darts-Action live! Am Donnerstag steht in der Premier League der 10. Spieltag auf dem Programm. SPORT1 überträgt das Event aus Manchester wie gewohnt live ab 20:00 Uhr im Free-TV sowie auf YouTube.

{ "placeholderType": "MREC" }

Premier League Darts LIVE im TV, Livestream & Ticker

TV : SPORT1

: Livestream : sport1.de

: sport1.de Liveticker: sport1.de

Die Premier League ist auch Thema in der neuen Ausgabe von „Madhouse – Die SPORT1 Darts Show“, die am Donnerstag im Vorlauf zum Spieltag ab 19:30 Uhr gezeigt wird.

Mit dabei ist diesmal per Live-Schalte Weltmeister Luke Humphries. Ebenfalls dabei ist der deutsche Darts-Profi Martin Schindler, der es beim Münchner Grand Prix bis ins Halbfinale schaffte und damit für große Begeisterung beim Heimpublikum sorgte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Premier League: Legt Littler nach erstem Tagessieg nach?

Shootingstar Luke Littler hat in der vergangenen Woche mit seinem ersten Tagessieg in der Premier League Selbstvertrauen getankt. Im Finale bezwang der 17-Jährige Nathan Aspinall mit 6:4 und rückte in der Tabelle näher an Spitzenreiter Humphries heran.

Am 10. Spieltag trifft Littler in der ersten Runde auf Michael van Gerwen, der zuletzt in einem Formtief steckte und in München von Humphries mit 1:8 deklassiert wurde.

Der Weltmeister bekommt es hingegen am Donnerstag in der AO Arena in Manchester zunächst mit Michael Smith zu tun.