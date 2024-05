Darts-Star fällt für Premier-League aus

Littler trifft auf Aspinall

Ein weiterer Finaleinzug inklusive Tagessieg soll für Littler in Aberdeen her. Der 17-Jährige trifft zunächst auf Nathan Aspinall, der derzeit auf Tabellenplatz 3 liegt und damit Stand jetzt bei den Playoffs in London dabei wäre.

Michael van Gerwen rangiert mit nur einem Punkt weniger auf Platz 4, auch er will sich das begehrte Ticket für die Endrunde in der britischen Hauptstadt sichern. Der nächste Schritt dahin wäre ein Sieg gegen Rob Cross. Ebenfalls auf dem Programm steht die Begegnung zwischen Peter Wright und Michael Smith.

Premier League Darts live auf SPORT1

Wer nun am 14. Spieltag in Aberdeen die Nase vorn hat, sehen Fans am Donnerstagabend live ab 20.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und auf YouTube. Im Vorlauf der spannenden Duelle sind Premier-League-Star Michael Smith per Schalte und der deutsche Darts-Spieler Franz Rötzsch zu Gast in der neuen Ausgabe von „Madhouse – Die SPORT1 Darts-Show“, die ab 19:30 Uhr ebenfalls live im Free-TV und auf YouTube zu sehen ist.