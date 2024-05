Darts: Van Gerwen kassiert Dämpfer im Kampf um Premier-League-Playoffs

Michael van Gerwen hat im Kampf um die Playoffs in der Premier League Darts einen herben Dämpfer einstecken müssen. Der aktuell Viertplatzierte verlor am Donnerstagabend im Viertelfinale des 14. Spieltags mit 5:6 gegen Rob Cross. Auch ein zwischenzeitliches Schleifen seiner Darts konnte MvG nicht zum Sieg verhelfen. Den Abend von Aberdeen gewann Wunderkind Luke Littler. Durch den Tagessieg ist der 17-Jährige bereits für das Finale am 23. Mai in London qualifiziert.

Im Kampf um die Playoffs verpasste van Gerwen, einen Platz gutzumachen. Mit 24 Punkten liegt er auf Rang vier und hätte Nathan Aspinall (25 Punkte) überholen können, der im Viertelfinale knapp am späteren Sieger Littler (5:6) gescheitert war.

Gerwen verliert trotz 108er Average

Ein schwacher Trost für MvG: Mit einem 108er Average präsentierte er sich in guter Form, schied jedoch trotz Überlegenheit gegen den Engländer aus, der nur einen 100er Average auflegte. Zwar wies er sogar noch die bessere Checkout-Quote auf (45% vs. 42%), jedoch half ihm auch das nicht.

Immerhin behält van Gerwen zunächst noch seinen vierten Platz, da Michael Smith im Halbfinale am triumphierenden Littler scheiterte. So beträgt sein Vorsprung auf Smith vor den letzten beiden Spieltagen noch zwei Zähler.

Littlers Triumphzug geht weiter

Den Sieg in Aberdeen konnte sich letztlich der erneut überragend aufgelegte Littler sichern, der - wie schon am 13. Spieltag - im Finale gegen Rob Cross (6:4) gewann. Die Vorentscheidung brachte Littlers Break zur 5:4-Führung, in dem er sogar sieben perfekte Darts geworfen hatte.

Für den 17-Jährigen ist es der vierte Sieg in seiner bereits sechsten Final-Teilnahme in dieser Saison, mit dem er sich an der Tabellenspitze einen deutlichen Vorsprung verschaffte. Im Verlauf des Abends gewann das Wunderkind zunächst im Viertelfinale knapp gegen Aspinall. Das Duell ging in den Decider, welchen Littler erst mit seinem siebten Matchdart für sich entschied.

Wunderkind Littler will Tabellenspitze behaupten

Im Halbfinale ließ er dann seinem Landsmann Smith keine Chance und fertigte ihn mit 6:1 ab. Da Littler bereits für die Playoffs qualifiziert ist, ist nun der erste Platz sein Ziel, wie er im Nachgang bei SPORT1 verriet. Mit 36 Punkten trennen das Wunderkind acht Zähler auf den Zweitplatzierten Humphries.