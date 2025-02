Littler liefert bei Premier League irre Show ab

SPORT1 27.02.2025 • 22:46 Uhr Weltmeister Luke Littler siegt gegen Stephen Bunting. „The Nuke“ liefert dabei eine echte Scoring-Show.

Luke Littler hat sich in der Premier League mit einer wahnsinnigen Show zurückgemeldet. Der Weltmeister schlug Stephen Bunting in der ersten Runde des vierten Abends in Exeter (JETZT LIVE im TV und STREAM auf SPORT1) bei einem Offensiv-Feuerwerk mit 6:3.

In nur neun Legs warf Littler unglaubliche zehn 180er und spielte einen Average von 112,34 Punkten. Weil „The Nuke“ zudem starke 67 Prozent auf die Doppel traf, ließ er einem ebenfalls stark spielenden Bunting keine Chance.

„The Bullet“ bleibt durch die Niederlage in der Premier League weiter sieglos. Gegen einen starken Littler reichte es trotz eines Average von 104,89 Punkten und einer Doppelquote von 60 Prozent nur zu drei Legs.

Darts Premier League: Littler zurück in der Erfolgsspur

Im Halbfinale trifft Littler jetzt auf Nathan Aspinall, der Chris Dobey mit 6:5 schlug.

Littler hatte zuletzt am dritten Spieltag der Premier League in Dublin bereits in Runde eins die Segel streichen müssen. Anschließend war der amtierende Weltmeister durch einen für ihn ungewohnten Wutanfall aufgefallen.

„The Nuke” war bereits am ersten Spieltag bereits in Runde eins ausgeschieden. In Glasgow konnte er den Abend in der zweiten Wochen dagegen gewinnen.

MvG scheitert nach drei verpassten Matchdarts

Zuvor hatte sich schon Rob Cross im Duell der ehemaligen Weltmeister mit 6:5 im Decider gegen Michael van Gerwen durchgesetzt.

Cross profitierte dabei davon, dass van Gerwen gleich drei Matchdarts im Entscheidungsleg ausließ. Der Niederländer blieb durch die Niederlage erstmals in dieser Premier-League-Saison ganz ohne Punkte.

