Klarer Sieger im Darts-Gigantenduell: "Das ist schon Wahnsinn, das ist Weltklasse!"

Weltmeister Luke Littler liefert in der Premier League zu Beginn eine irre Scoring-Show. Für den Tagessieg reicht es am Ende aber dennoch nicht.

Weltmeister Luke Littler liefert in der Premier League zu Beginn eine irre Scoring-Show. Für den Tagessieg reicht es am Ende aber dennoch nicht.

Luke Littler hat sich in der Premier League mit einer beeindruckenden Show zurückgemeldet. Der Weltmeister lieferte am vierten Abend in Exeter ein wahres Scoring-Feuerwerk ab.

Darts Premier League: Littler begeistert

In seinem 6:3-Sieg in Runde eins gegen Stephen Bunting warf Littler unglaubliche zehn 180er und spielte einen Average von 112,34 Punkten. Weil „The Nuke“ zudem starke 67 Prozent auf die Doppel traf, ließ er einem ebenfalls stark spielenden Bunting keine Chance.

Littler zurück in der Erfolgsspur

Im Halbfinale knüpfte Littler gegen Nathan Aspinall, der zuvor Chris Dobey mit 6:5 geschlagen hatte, an seine starke Leistung an.

Trotz der Final-Niederlage meldete sich „The Nuke” stark in der Premier League zurück. Littler hatte zuletzt am 3. Spieltag der Premier League in Dublin bereits in Runde eins die Segel streichen müssen. Anschließend war der Weltmeister durch einen für ihn ungewohnten Wutanfall aufgefallen.