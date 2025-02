MvG-Kritik wegen Littler! "Müssen aufhören, ihn wie ein Baby zu behandeln"

SPORT1 06.02.2025 • 10:31 Uhr Michael Van Gerwen gibt Luke Littler vor deren Duell in der Premier League einen Rat - und appelliert an die PDC.

Vor seinem Duell mit Luke Littler in der Premier League (Heute ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im Stream) in Belfast hat Michael van Gerwen auf einer Presskonferenz an die PDC appelliert.

Littler war zuvor rund 45 Minuten zu spät zu einem Interview gekommen. Van Gerwen gab dem 18-Jährigen daraufhin einen Rat - und richtete sich an die PDC. „Sie (die PDC, Anm. d. Red.) müssen aufhören, ihn wie ein Baby zu behandeln. Er ist kein Baby mehr, er ist 18 Jahre alt“, sagte der Niederländer, der im WM-Finale gegen Littler verloren hat.

Er fügte an: „Es passiert. Er muss es auf die harte Tour lernen. Es ist ein professioneller Sport, also muss man für seine Handlungen verantwortlich sein. So einfach ist es.“

Am Donnerstagabend treffen die beiden am ersten Spieltag der Premier League aufeinander. Das Duell in der SSE Arena findet um 21 Uhr statt. Van Gerwen freut sich auf das Duell mit Littler: „Natürlich genießt du das, besonders, wenn du gegen die besten Spieler der Welt spielst. Das ist immer schön.“

Zwölf Duelle zwischen Littler und van Gerwen im letzten Jahr

Im letzten Jahr trafen die beiden zwölf Mal aufeinander: „Wir werden uns dieses Jahr wahrscheinlich noch 15 Mal gegenüberstehen, also ist es nichts Besonderes mehr, aber natürlich spielt man immer gerne gegen die besten Spieler der Welt.“