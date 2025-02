Premier League Darts: Van Gerwen bezwingt Littler in Weltklasse-Krimi

SPORT1 06.02.2025 • 22:20 Uhr Michael van Gerwen nimmt nach dem verlorenen WM-Finale erfolgreich Revanche. Gegen Weltmeister Luke Littler setzt er sich am ersten Spieltag der Premier League furios und doch denkbar knapp durch.

Was für ein Auftakt in die Premier League Darts 2025 (Live bei SPORT1 im TV und Stream)! In einem Duell auf absolutem Weltklasseniveau revanchierte sich Michael van Gerwen für die Niederlage im WM-Finale und bezwang Weltmeister Luke Littler im Viertelfinale mit 6:5 in den Legs.

Beide Spieler starteten furios in die Partie und warfen schon im ersten Leg zwei 180er. MvG holte sich das erste Leg in elf Darts, Littler glich - ebenfalls in elf Darts - zum 1:1 aus.

Es entwickelte sich das erwartete Spiel auf allerhöchstem Niveau, beide Spieler schenkten sich nichts. Das spiegelte sich auch im Ergebnis wider, nach acht gespielten Legs stand es 5:3 aus Sicht von van Gerwen.

Littler überlebte anschließend drei Matchdarts, stellte den 5:5-Ausgleich her und rettete sich in den Decider. Dort verwandelte van Gerwen schlussendlich den fünften Matchdart und zog so ins Halbfinale ein. Am Ende verlor Littler trotz 113,91 (!) Punkten im Schnitt (van Gerwen 105,91) und musste schon zum Auftakt die Segel streichen.

Im Halbfinale wartet Humphries

Im Halbfinale trifft van Gerwen auf World-Masters-Sieger Luke Humphries. Die Nummer eins der Welt ließ Gegner Nathan Aspinall keine Chance und setzte sich deutlich mit 6:2 durch. Bei der Leistung von van Gerwen dürfte es auch für „Cool Hand Luke“ schwierig werden, den Niederländer zu schlagen und ins Finale einzuziehen.

In einer von Spannung begleiteten Auftaktpartie hatte sich zuvor Chris Dobey gegen Gerwyn Price durchgesetzt. Beim 6:4-Sieg des Engländers ging die Partie nahezu über die volle Distanz von elf Legs.

Im Halbfinale trifft Dobey auf Rob Cross, der im zweiten Viertelfinale Rückkehrer Stephen Bunting mit 6:4 schlug. Bunting, erstmals seit zehn Jahren wieder in der Premier League, konnte seine Form der letzten Wochen nicht bestätigen und blieb unter seinen Erwartungen zurück.

Dobey erster Finalist

Im ersten Duell setzte sich Dobey mit 6:4 gegen Cross durch. „Hollywood“ sorgte mit dem „Big Fish“ (170er-Finish) zum zwischenzeitlichen 4:4 für das Highlight der Partie. Nach drei gewonnen Legs in Folge und mit dem ersten Matchdart zog Dobey dann ins Finale ein.

