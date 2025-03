"Erstaunlich!" 9-Darter in der Premier League

9-Darter von Luke Humphries: Der Engländer spielt in Brighton zunächst groß auf - verliert aber dennoch.

Was für ein Auftakt von „Cool Hand Luke“! Luke Humphries hat in seinem Viertelfinale in der Premier League Darts gegen Rob Cross einen 9-Darter herausgezaubert (LIVE bei SPORT1 im Stream & TV).