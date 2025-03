England verspottet Darts-Star für neuen Walk-On-Song!

Ex-Weltmeister Gerwyn Price sorgt in der Premier League Darts mit einem neuen Walk-On-Song für Aufsehen. Die Fans zerpflücken den Waliser dafür.

Ex-Weltmeister Gerwyn Price sorgt in der Premier League Darts mit einem neuen Walk-On-Song für Aufsehen. Die Fans zerpflücken den Waliser dafür.

Sportlich hat Gerwyn Price in der Premier League Darts (Alle Spieltag LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) am achten Spieltag in Newcastle nur eine Nebenrolle gespielt. Dennoch wurde der Waliser beim Sieg von Luke Littler einmal mehr das große Gesprächsthema bei den Fans. Denn der „Iceman“ sorgte mit einem neuen Walk-On-Song für großen Wirbel.