Darts Premier League: Enttäuschung für van Gerwen beim Heimspiel

Michael van Gerwen kassiert in der Premier League vor heimischem Publikum einen Rückschlag. Das Halbfinale bestreiten vier Engländer.

Die niederländische Darts-Party war rasch beendet: Lokalheld Michael van Gerwen hat am elften Spieltag der Premier League (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) in Rotterdam sein Auftaktspiel verloren. Der Rekordsieger musste sich im dritten Viertelfinale Stephen Bunting mit 5:6 in Legs geschlagen geben.