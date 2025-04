Darts: Superstar Michael van Gerwen muss in Berlin passen

Die Darts Premier League gastiert am Abend in Berlin. Nicht mit dabei ist Superstar Michael van Gerwen, der seinen Start kurzfristig absagt.

Wie die PDC am Donnerstagabend mitteilte, hat Superstar Michael van Gerwen seinen Start in Berlin aufgrund von Schulterproblemen abgesagt.

Price automatisch im Halbfinale

Mit van Gerwen fehlt in der deutschen Hauptstadt auch der Vorjahres-Sieger. Der Niederländer setzte sich im letzten Jahr an Ort und Stelle im Finale gegen Luke Littler durch.

Für die Fans in Berlin bedeutet dies ein Viertelfinal-Spiel weniger. Den Auftakt machen um 19.15 Uhr Nathan Aspinall und Stephen Bunting, anschließend duellieren sich Luke Humphries und Rob Cross (19.45 Uhr) sowie Luke Littler und Chris Dobey (20.15 Uhr).

Die Darts Premier League gastiert am Abend in der Uber Arena in Berlin. SPORT1 überträgt den kompletten Spieltag ab 18.50 Uhr LIVE im Free-TV, Stream und auf YouTube.