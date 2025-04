Premier League Darts: Van Gerwen gewinnt Thriller gegen Littler

Im Viertelfinale in Liverpool besiegte der dreimalige Weltmeister den aktuellen Titelträger nach einem 0:4-Rückstand noch mit 6:5. Dabei vergab Littler beim Stand von 5:3 aus seiner Sicht sogar zwei Matchdarts.

„Das ist eine Sensation ob des Spielverlaufs“, schrie SPORT1-Kommentator Basti Schwele in sein Mikrofon, als van Gerwen mit Tops das Spiel beendete und erst als dritter Spieler überhaupt in der Geschichte der Premier League so einen hohen Rückstand noch drehen konnte.