Premier League Darts: Empfindliche Niederlage für MvG

Bittere Pleite für Michael van Gerwen! Der Darts-Star hat am 15. Spieltag der Premier League (Hier geht‘s zum Livestream) das direkte Duell um den letzten Playoff-Platz gegen Nathan Aspinall mit 3:6 in den Legs verloren.

Durch die Niederlage zieht Aspinall einen Spieltag vor Ende der regulären Saison am Niederländer in der Tabelle vorbei und hat nun 21 Punkte auf dem Konto. Van Gerwen steht mit 20 Zählern nicht mehr in den Top-4, die sich für die Playoffs in zwei Wochen in London qualifizieren. „The Asp“ kann seine Ausbeute in Aberdeen mit bis zu zwei weiteren Siegen noch ausbauen.