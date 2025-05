Premier League Darts heute: Die Playoffs LIVE im TV, Stream & Ticker

Am Donnerstag wird in der britischen Hauptstadt der Sieger der Premier League ermittelt. SPORT1 ist live dabei.

Am Donnerstag wird in der britischen Hauptstadt der Sieger der Premier League ermittelt. SPORT1 ist live dabei.

Ohne Michael van Gerwen, dafür aber mit Weltmeister Luke Littler und dessen Vorgänger Luke Humphries steigen die Playoffs der Premier League Darts in der Londoner O2 Arena.

Die entscheidenden Matches der vier verbliebenen Spieler werden am Donnerstag ab 20.15 Uhr ausgetragen.

Neben Humphries und Littler kämpfen dann auch Gerwyn Price und Nathan Aspinall um den Titel in der Premier League.

Premier League Darts: So können Sie die Playoffs live verfolgen

SPORT1 überträgt die Playoffs in voller Länge - ab 20.00 Uhr im Free-TV.

„The Asp“ zog am 16. Spieltag in Sheffield mit einem 6:2-Sieg über van Gerwen im Viertelfinale in die Endrunde von London ein.