Premier League Darts heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker mit Littler vs. Humphries

Die Premier League Darts absolviert ihren 15. Spieltag in Aberdeen. Für Michael van Gerwen steht ein wichtiges Duell um den letzten Playoffplatz an.

Der Kampf um den letzten Playoffplatz in der Premier League Darts spitzt sich zu! Am Donnerstag trifft am vorletzten Spieltag der regulären Saison der Vierte auf den Fünften im direkten Duell. SPORT1 überträgt den Abend aus Aberdeen live ab 20 Uhr im Free-TV.