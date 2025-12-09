Überraschung vor Darts-WM: Hier wird Gary Anderson nicht mehr spielen

Niklas Senger 09.12.2025 • 22:07 Uhr Seit 2022 hat Gary Anderson nicht mehr in der Premier League gespielt - und wird das auch in Zukunft nicht tun. Selbst eine Rückkehr zum ursprünglichen Modus könnte die Darts-Ikone nicht überzeugen.

Auch wenige Wochen vor seinem 55. Geburtstag ist Gary Anderson noch einer der besten Darts-Profis der Welt. Ein Comeback in der Premier League ist für die Nummer 14 der PDC Order of Merit jedoch ausgeschlossen.

„Ich habe die Premier League gespielt, aber das könnte ich nicht tun. Ich würde Nein sagen“, meinte Anderson bei Online Darts über eine mögliche Premier-League-Rückkehr. „Selbst wenn ich die Weltmeisterschaft gewinnen und die Nummer zwei der Welt werden würde, ich könnte es nicht tun.“

Darts Premier League: Klare Absage von Anderson

Seinen letzten Auftritt im prestigeträchtigen Wettbewerb hatte Anderson 2022, nachdem er das Turnier 2011 und 2015 gewonnen hatte.

Kurz nach dem Jahreswechsel lädt die PDC jedes Jahr acht Spieler zur Premier League ein. Starke Leistungen bei der Weltmeisterschaft (ab dem 11. Dezember LIVE im TV und STREAM auf SPORT1) waren dabei regelmäßig ausschlaggebend.

Im Jahr 2022 änderte sich jedoch auch der Modus der Premier League und die Anzahl der Partien pro Spieltag erhöhte sich drastisch. Eine Änderung, mit der sich Anderson nie anfreunden konnte.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Selbst dann würde Anderson nicht in der Premier League spielen

Auf die Frage, ob eine Rückkehr zum ursprünglichen Modus, mit nur einer Partie pro Nacht, Anderson zu einem Comeback bewegen könnte, antwortete der Schotte aber eindeutig: „Nein.“