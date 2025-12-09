Überraschung vor Darts-WM: Hier wird Gary Anderson nicht mehr spielen

Auch wenige Wochen vor seinem 55. Geburtstag ist Gary Anderson noch einer der besten Darts-Profis der Welt. Ein Comeback in der Premier League ist für die Nummer 14 der PDC Order of Merit jedoch ausgeschlossen.
Hier wird Anderson nicht mehr spielen
„Ich habe die Premier League gespielt, aber das könnte ich nicht tun. Ich würde Nein sagen“, meinte Anderson bei Online Darts über eine mögliche Premier-League-Rückkehr. „Selbst wenn ich die Weltmeisterschaft gewinnen und die Nummer zwei der Welt werden würde, ich könnte es nicht tun.“
Darts Premier League: Klare Absage von Anderson
Seinen letzten Auftritt im prestigeträchtigen Wettbewerb hatte Anderson 2022, nachdem er das Turnier 2011 und 2015 gewonnen hatte.
Kurz nach dem Jahreswechsel lädt die PDC jedes Jahr acht Spieler zur Premier League ein. Starke Leistungen bei der Weltmeisterschaft (ab dem 11. Dezember LIVE im TV und STREAM auf SPORT1) waren dabei regelmäßig ausschlaggebend.
Im Jahr 2022 änderte sich jedoch auch der Modus der Premier League und die Anzahl der Partien pro Spieltag erhöhte sich drastisch. Eine Änderung, mit der sich Anderson nie anfreunden konnte.
Selbst dann würde Anderson nicht in der Premier League spielen
Auf die Frage, ob eine Rückkehr zum ursprünglichen Modus, mit nur einer Partie pro Nacht, Anderson zu einem Comeback bewegen könnte, antwortete der Schotte aber eindeutig: „Nein.“
Trotzdem zeigte sich Anderson vor dem Start der WM selbstbewusst und überzeugt von seinen Fähigkeiten. „Ich weiß, wenn ich mehr Zeit investieren würde, dann gibt es keinen Grund, warum ich nicht so gut spielen könnte, wie vor fünf bis sieben Jahren“, erklärte er und fügte an: „Wenn man genug Zeit investiert, dann spielt es keine Rolle, ob du 35 oder 55 bist.“