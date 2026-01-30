Premier League Darts mit Weltmeister Littler live im Free-TV, Livestream & Ticker bei SPORT1

Die Premier League Darts 2026 beginnt! An 16 spannenden Turniertagen treten die Stars um Weltmeister Luke Littler gegeneinander an - bevor es zum großen Finale kommt.
SPORT1 ist an jedem Darts-Donnerstag dabei (ab 20.15 Uhr LIVE im Free-TV).
Die Premier League Darts verspricht dabei jedes Mal geballte Action. Die acht Teilnehmer stehen sich wie gewohnt zunächst in vier Viertelfinalpartien gegenüber. Neben Littler, Titelverteidiger Luke Humphries, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Stephen Bunting und Jonny Clayton sind die beiden Newcomer Josh Rock und WM-Finalist Gian van Veen dabei.
Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.
Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen am meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 28. Mai wird in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Weltmeister Luke Littler wird versuchen, seinen Dauerrivalen Luke Humphries wieder zu entthronen.