Premier League Darts mit Weltmeister Littler live im Free-TV, Livestream & Ticker bei SPORT1

Premier League LIVE bei SPORT1

Die Darts Premier League 2026 steht an. Die Superstars um Luke Littler liefern sich wieder packende Duelle - SPORT1 ist live dabei.
Luke Littler krönt sich im Ally Pally auch 2026 zum Weltmeister und schlägt Gian van Veen in beeindruckender Art und Weise. Littler verteidigt damit seinen Titel.
SPORT1
Die Premier League Darts 2026 beginnt! An 16 spannenden Turniertagen treten die Stars um Weltmeister Luke Littler gegeneinander an - bevor es zum großen Finale kommt.

SPORT1 ist an jedem Darts-Donnerstag dabei (ab 20.15 Uhr LIVE im Free-TV). Hier geht es zum Spielplan.

Die Premier League Darts verspricht dabei jedes Mal geballte Action. Die acht Teilnehmer stehen sich wie gewohnt zunächst in vier Viertelfinalpartien gegenüber. Neben Littler, Titelverteidiger Luke Humphries, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Stephen Bunting und Jonny Clayton sind die beiden Newcomer Josh Rock und WM-Finalist Gian van Veen dabei.

Premier League Darts 2026: Hier sehen Sie alle Spieltage live und gratis im TV und Stream

Free-TV: SPORT1

Live-Stream: SPORT1.de, SPORT1 App

Live-Ticker: SPORT1.de

Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.

Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen am meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 28. Mai wird in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Weltmeister Luke Littler wird versuchen, seinen Dauerrivalen Luke Humphries wieder zu entthronen.

