Premier League Darts mit Weltmeister Littler live im Free-TV, Livestream & Ticker bei SPORT1

SPORT1 30.01.2026 • 12:27 Uhr Die Darts Premier League 2026 steht an. Die Superstars um Luke Littler liefern sich wieder packende Duelle - SPORT1 ist live dabei.

Die Premier League Darts 2026 beginnt! An 16 spannenden Turniertagen treten die Stars um Weltmeister Luke Littler gegeneinander an - bevor es zum großen Finale kommt.

Die Premier League Darts verspricht dabei jedes Mal geballte Action. Die acht Teilnehmer stehen sich wie gewohnt zunächst in vier Viertelfinalpartien gegenüber. Neben Littler, Titelverteidiger Luke Humphries, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Stephen Bunting und Jonny Clayton sind die beiden Newcomer Josh Rock und WM-Finalist Gian van Veen dabei.

Premier League Darts 2026: Hier sehen Sie alle Spieltage live und gratis im TV und Stream

Free-TV: SPORT1

Live-Stream: SPORT1.de, SPORT1 App

Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.