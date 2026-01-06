Premier League Darts: Verschmähte Stars enttäuscht

Benedikt Lohr 06.01.2026 • 10:32 Uhr Die PDC gibt das Teilnehmerfeld der Premier League Darts 2026 bekannt und sorgt mit der Rückkehr von Stephen Bunting sowie der Nichtberücksichtigung von James Wade und Danny Noppert für Diskussionen.

Die PDC hat am Montag das Teilnehmerfeld der Premier League Darts 2026 bekanntgegeben und sorgte mit der erneuten Nominierung von Stephen Bunting sowie der Nichtberücksichtigung von James Wade und Danny Noppert für Diskussionen.

Der Ex-Spieler und TV-Experte Wayne Mardle erklärte bei Sky Sports: „Ich bin ein wenig überrascht über Stephen Bunting. Er hatte ein ganz ordentliches Jahr, aber meiner Meinung nach nicht so gut wie manch andere. Er kann sich trotzdem glücklich schätzen.“

Mardle ergänzte zudem: „Die Premier League ist hart, das wissen wir. Man kann niemandem in Bezug auf seine Fähigkeiten etwas absprechen, aber Stephen Bunting wird derjenige sein, der tief aufatmen wird.“

Bunting kehrt in die Premier League zurück

Bunting kehrt trotz eines letzten Tabellenplatzes in der vergangenen Premier-League-Saison zurück, in der er die ersten acht Spiele verlor.

Auch bei der jüngsten Weltmeisterschaft schied er in der dritten Runde überraschend gegen James Hurrell aus. Dem stehen jedoch sechs Turniersiege im Jahr 2025 gegenüber.

Entsprechend zufrieden reagierte Bunting selbst in den sozialen Medien, in denen sich wiederum viele Fans über seine Berufung wunderten: „Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, für die diesjährige Premier League ausgewählt worden zu sein. Ich gebe zu, dass das Ende des Jahres nicht besonders gut verlief, aber mit sechs Turniersiegen im Jahr 2025 wäre ich enttäuscht gewesen, nicht ausgewählt worden zu sein.“

Große Enttäuschung bei Wade

Für große Enttäuschung sorgte erneut das Fehlen bei James Wade. Der 42-Jährige erreichte in der vergangenen Saison das Finale der UK Open und des World Matchplay, gewann einen Players-Championship-Titel und beendete die Saison als Weltranglistenelfter.

Wade schrieb: „Harte Arbeit zahlt sich aus ... ist das wirklich so?“ Für die britische Boulevardzeitung Sun war es ein „kaum verhüllter Seitenhieb“, andere Portal erkannten eine „empörte“ Reaktion.

Wade ergänzte: „Enttäuscht, aber stolz auf die Arbeit, die ich dieses Jahr geleistet habe. Etwas zu verpassen tut weh, aber das gehört zum Weg dazu.“ Zugleich kündigte er an: „Zurück an die Arbeit. 2026, ich werde bereit sein.“

Premier League ohne Noppert

Auch Danny Noppert gehört zu den prominenten Abwesenden. Der Niederländer erreichte 2025 vier große Halbfinals und äußerte sich ebenfalls in den sozialen Medien: „Leider wurde ich nicht für die diesjährige Premier League nominiert.“

Gleichzeitig zeigte er sich dankbar für die Unterstützung und schrieb: „Trotzdem bedeutet es mir wirklich viel, immer mehr Menschen positiv über mich sprechen zu sehen und meinen Namen als potenziellen Kandidaten genannt zu sehen.“

Abschließend erklärte Noppert: „Fürs Erste konzentriere ich mich einfach darauf, noch eine gute Saison zu haben.“