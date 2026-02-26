Darts Premier League: 9-Darter! Rock von Gefühlen übermannt

Josh Rock hat in seiner Heimat Belfast für eine echte Gefühlsexplosion gesorgt. Dem 24-Jährigen gelang am vierten Spieltag der Darts Premier League ein 9-Darter.
Rock gelingt 9-Darter beim Heimspiel
Im Viertelfinale gegen Vizeweltmeister Gian van Veen warf der Nordire im siebten Leg des Spiels zunächst zweimal die 180, anschließend machte er das seltene Kunststück über die Triple-20, Triple-19 und die Doppel-12 perfekt.
Rock wirft 22. 9-Darter der Premier-League-Geschichte
„Ist das schön. Wow, wow, wow. Den Moment wird er niemals vergessen. Das freut mich riesig für ihn“, reagierte SPORT1-Experte Philip Brzezinski.
Rock, der unweit von Belfast zur Welt kam, übermannten anschließend die Gefühle. Der 24-Jährige hielt sich beide Hände vor die Augen und konnte sein Glück kaum fassen. Gegner van Veen applaudierte respektvoll und gratulierte seinem Kontrahenten, der den 22. 9-Darter der Premier-League-Geschichte warf.
„Ein Moment fürs Leben“
Rock pustete immer wieder durch, konnte sich während des darauffolgenden Legs ein Lächeln nicht verkneifen. Das Spiel verlor er letztendlich mit 2:6 in Legs.
„Auch wenn das Spiel nicht lief, das ist ein Moment fürs Leben. Der packt das emotional gar nicht [...]. Der 9-Darter wird immer im Gedächtnis bleiben“, befand SPORT1-Kommentator Basti Schwele, der Zustimmung von Brzezinski erhielt.
„Er hat nur einmal im Jahr die Möglichkeit, vor dem heimischen Publikum zu spielen. Der Abend hätte ihm ohne den 9-Darter sehr weh getan, deswegen ist er ein schönes Trostpflaster.“