Darts Premier League: 9-Darter! Rock von Gefühlen übermannt

Josh Rock hat in seiner Heimat Belfast für eine echte Gefühlsexplosion gesorgt. Dem 24-Jährigen gelang am vierten Spieltag der Darts Premier League ein 9-Darter.

Im Viertelfinale gegen Vizeweltmeister Gian van Veen warf der Nordire im siebten Leg des Spiels zunächst zweimal die 180, anschließend machte er das seltene Kunststück über die Triple-20, Triple-19 und die Doppel-12 perfekt.

Rock wirft 22. 9-Darter der Premier-League-Geschichte

„Ist das schön. Wow, wow, wow. Den Moment wird er niemals vergessen. Das freut mich riesig für ihn“, reagierte SPORT1-Experte Philip Brzezinski.

Rock, der unweit von Belfast zur Welt kam, übermannten anschließend die Gefühle. Der 24-Jährige hielt sich beide Hände vor die Augen und konnte sein Glück kaum fassen. Gegner van Veen applaudierte respektvoll und gratulierte seinem Kontrahenten, der den 22. 9-Darter der Premier-League-Geschichte warf.

„Ein Moment fürs Leben“

Rock pustete immer wieder durch, konnte sich während des darauffolgenden Legs ein Lächeln nicht verkneifen. Das Spiel verlor er letztendlich mit 2:6 in Legs.

„Auch wenn das Spiel nicht lief, das ist ein Moment fürs Leben. Der packt das emotional gar nicht [...]. Der 9-Darter wird immer im Gedächtnis bleiben“, befand SPORT1-Kommentator Basti Schwele, der Zustimmung von Brzezinski erhielt.