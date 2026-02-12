Premier League Darts heute live im Free-TV und Livestream - Deshalb geht es heute früher los!

SPORT1 12.02.2026 • 15:30 Uhr Die Premier League Darts geht in ihren zweiten Spieltag - und wartet dabei mit einem spektakulären Auftaktmatch auf. Warum geht es heute eine Stunde früher los? SPORT1 zeigt alle Spiele live und kostenlos.

Die besten Darts-Spieler der Welt kämpfen um den nächsten Tagessieg: In der Premier League Darts steht der zweite Spieltag auf dem Programm. Luke Littler und Co. treten diesmal im belgischen Antwerpen ans Board.

SPORT1 überträgt wie immer alle Partien live im Free-TV und im kostenlosen Livestream! Los geht es heute bereits um 19 Uhr - und schon ab 18.30 Uhr dreht sich bei Madhouse - Die SPORT1 Darts Show alles um die fliegenden Pfeile. Denn Großbritannien hinkt aufgrund der Zeitverschiebung eine Stunde hinterher - damit es für das britische TV-Publikum also wie gewohnt losgeht, müssen die Fans aus Deutschland eine Stunde früher einschalten.

So können Sie die Premier League Darts heute live verfolgen:

Van Gerwen legte vor - Mega-Duell für Littler

Am ersten Spieltag hatte Michael van Gerwen ein Ausrufezeichen gesetzt und sich im niederländischen Finale gegen Gian van Veen den Tagessieg gesichert. Er grüßt damit früh von der Tabellenspitze.

Kann er den Triumph wiederholen? Sein Auftaktgegner im Viertelfinale wird diesmal Josh Rock sein.

Für den hochkarätigen Startschuss sorgen aber Weltmeister Littler und sein englischer Top-Konkurrent Luke Humphries - es ist das mit Spannung erwartete Duell zwischen der Nummer eins und der Nummer zwei der PDC Order of Merit.

Premier League Darts - die Viertelfinals im Überblick:

19.15 Uhr: Luke Littler - Luke Humphries

19.45 Uhr: Michael van Gerwen - Josh Rock

20.15 Uhr: Jonny Clayton - Stephen Bunting

20.45 Uhr: Gerwyn Price - Gian van Veen

Premier League Darts: Das ist der Modus

Die Gewinner der vier Viertelfinalduelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale.

Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.