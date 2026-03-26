Pure Erleichterung: Bei Darts-Star kullern Tränen

David Funk 26.03.2026 • 20:08 Uhr Bei Darts-Star Josh Rock fließen nach seinem erlösenden ersten Sieg in der Premier League Tränen. In Berlin bezwingt er den Spitzenreiter - und reagiert emotional.

Der Bann ist gebrochen! Am siebten Abend der Darts Premier League in Berlin (im LIVESTREAM) hat Josh Rock endlich seinen ersehnten ersten Sieg eingefahren. Im Anschluss flossen sogar Tränen bei ihm.

Für den Nordiren war es der erste Erfolg im geschichtsträchtigen Darts-Wettbewerb jemals. Nach sechs Niederlagen in den vergangenen Wochen gelang ihm ein 6:3-Sieg gegen Jonny Clayton.

Darts: Umarmung vom Spitzenreiter Clayton

Das Schlusslicht der Premier-League-Tabelle spielte dabei einen Drei-Dart-Average von 89,22 Punkten. Neben drei 180er-Aufnahmen war Rocks starke Doppelquote von 42,86 Prozent sein großer Trumpf.

Nach dem Matchdart waren neben purer Erleichterung auch große Emotionen angesagt. Rock sprang erst in die Luft, ging dann in die Knie, ehe die Tränen kullerten. Der unterlegene Spitzenreiter der bisherigen Premier-League-Tabelle, Clayton, hatte eine warme Umarmung für Rock übrig.

Mit dem Sieg tut sich eine Parallele zum vergangenen Jahr auf. Auch damals war mit Stephen Bunting ein Spieler ohne Sieg in die deutsche Hauptstadt gereist. Er überzeugte damals vom Start weg und holte sich sogar den Tagessieg – gelingt dies auch Rock?

Premier League: Die Spiele der siebten Woche im Überblick

Viertelfinale:

Jonny Clayton – Josh Rock 3:6

Luke Humphries – Michael van Gerwen 3:6

Luke Littler – Stephen Bunting 6:3

Gerwyn Price – Gian van Veen 6:1

Halbfinale: