Premier League Darts heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - eine Stunde früher!

SPORT1 26.03.2026 • 16:00 Uhr Die Darts Premier League gastiert heute in Deutschland. In der Hauptstadt Berlin kämpfen die besten Spieler der Welt um den Tagessieg - los geht es eine Stunde früher.

Die Darts Premier League ist zurück in Deutschland! Ab 19 Uhr fliegen in Berlin die Pfeile, wenn sich die besten Spieler der Welt gegenüberstehen (im LIVESTREAM).

In der Uber Arena Berlin findet der achte von 16 Spieltagen statt, bevor in London der Sieger auserkoren wird. Da auf dem europäischen Festland gespielt wird, geht es wieder eine Stunde früher los, um den britischen Zuschauern ihre gewohnte Startzeit zu bieten. Deshalb beginnt Madhouse – Die SPORT1 Darts Show heute bereits um 18 Uhr.

Die Premier League Darts verspricht geballte Action. Die acht Teilnehmer stehen sich wie gewohnt zunächst in vier Viertelfinalpartien gegenüber. Neben Luke Littler, Titelverteidiger Luke Humphries, Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Stephen Bunting und Jonny Clayton sind die beiden Newcomer Josh Rock und WM-Finalist Gian van Veen dabei.

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Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.

Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen am meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 28. Mai wird in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Weltmeister Luke Littler wird versuchen, seinen Dauerrivalen Luke Humphries wieder zu entthronen.

Humphries fordert van Gerwen heraus

Eine Stunde früher als gewohnt eröffnet am Abend Spitzenreiter Jonny Clayton das Event mit seinem Spiel gegen Josh Rock (19.10 Uhr). Außerdem duellieren sich Luke Humphries und Michael van Gerwen, Weltmeister Littler und Stephen Bunting sowie Gerwyn Price und Vize-Weltmeister Gian van Veen.