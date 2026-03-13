Darts: Luke Littler verhöhnt Nottingham-Fans

Jakob Lüers 13.03.2026 • 09:52 Uhr Luke Littler hatte am sechsten Spieltag der Premier League mit Pfiffen und Buhrufen zu kämpfen. Das ließ der Weltmeister nicht auf sich sitzen.

Er hat es schon wieder getan! Darts-Weltmeister Luke Littler hat sich am sechsten Spieltag der Premier League in Nottingham mit dem Publikum angelegt - und anschließend einen Seitenhieb gegen den lokalen Fußballklub ausgeteilt.

In seinem Viertelfinalspiel gegen Gerwyn Price musste sich der 19-Jährige in den wichtigen Momenten immer wieder Pfiffe aus dem Publikum gefallen lassen, was den Superstar sichtlich verärgerte. Nach einem wichtigen Leggewinn ruderte Littler als Reaktion darauf wild mit den Armen auf und ab und heizte das Publikum gegen sich auf. Trotz der Pfiffe setzte sich der Weltmeister mit 6:5 gegen den Waliser durch.

Darts-Weltmeister verhöhnt Nottingham

Doch damit nicht genug: Als Littler seinen zweiten Walk-On des Abends vor dem Halbfinale gegen Luke Humphries hatte, verhöhnte er die Fans von Nottingham nochmal zusätzlich: Mit seinen Hände formte Littler eine Null und eine Eins - in Anlehnung an den lokalen Premier-League-Klub Nottingham Forrest.

Der hatte am Donnerstagabend in der Europa League überraschend mit 0:1 gegen den FC Midtjylland verloren - das hatte Littler in der Zwischenzeit mitbekommen und rieb es dem Publikum unter die Nase. Das anschließende Halbfinale verlor er gegen Humphries mit 5:6 - Pfiffe gab es dieses Mal trotz Littlers Provokation kaum.

Pfiffe gegen Littler: „Es war sehr schwierig“