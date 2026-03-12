Darts Premier League: Kuriose Szene bei nächster Rock-Klatsche

David Funk 12.03.2026 • 21:10 Uhr Auch im sechsten Anlauf klappt es für Josh Rock nicht mit einem Sieg in der Premier League. Der Nordire legt stattdessen Selbstironie an den Tag.

Josh Rock kommt in seinem ersten Jahr in der Darts Premier League (LIVE bei SPORT1) weiterhin nicht in Fahrt. Auch am sechsten Abend in Nottingham musste sich der Nordire direkt in seiner Auftaktpartie geschlagen geben.

Gegen Stephen Bunting gab es am Ende ein deutliches 1:6 in Legs. Der Engländer hatte dabei sogar Erbarmen, als er im sechsten Leg gleich mehrere Chancen auf den Whitewash ausließ.

Rock jubelt hämisch

Unter großem Jubel des Publikums gelang „Rocky“ auf der Doppel-1 zumindest der eine Leggewinn. Die Höchststrafe wurde verhindert. Dies feierte Rock mit einer hämischen Portion Selbstironie, indem er sich mit ausgestreckten Armen in Richtung der Fans umdrehte und gequält lächelnd den Kopf schüttelte.

Am vergangenen Wochenende hatte der 24-Jährige beim Erreichen des Halbfinals bei den UK Open starke Leistungen gezeigt, doch in der Premier League läuft weiterhin so gut wie nichts zusammen.

SPORT1-Kommentator Basti Schwele fand deutliche Worte: „Was macht der denn in der Premier League? Er hatte so ein starkes Wochenende und dann sowas wieder in der Premier League. Warum funktioniert es nicht in der Premier League?“

Darts: „Premier-League-Blockade“

Auch SPORT1-Experte Max Hopp schlug in die gleiche Kerbe: „Er möchte abliefern und performen, aber er steht sich aktuell in der Premier League selbst im Weg. Er ist letzter und hat nichts mehr zu verlieren. Er ist nicht der Erste und nicht der Letzte, der seine ersten sechs Spiele verliert.“ Der Experte attestierte dem Nordiren eine „klassische Premier-League-Blockade“.

Mit der sechsten Niederlage im sechsten Spiel verharrt „Rocky“ weiterhin am Tabellenende der Premier League. Die nächste Chance auf den ersten Sieg wartet in der kommenden Woche in Dublin auf SPORT1, wenn Rock auf Gerwyn Price trifft.

Einen weiteren bitteren Premier-League-Abend erlebte auch Michael van Gerwen, der bei der 3:6-Niederlage gegen Jonny Clayton die vierte Auftaktniederlage in Serie kassierte.

Premier League: Die Spiele der sechsten Woche

Viertelfinale: