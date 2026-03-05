Johannes Vehren 05.03.2026 • 23:54 Uhr Am fünften Abend der Premier League holt Luke Littler seinen ersten Tagessieg. In Cardiff wird der Weltmeister zum Spielverderber.

Luke Littler hat sein erstes Ausrufezeichen in der Premier League gesetzt! Nachdem der aktuelle Weltmeister nur eine Partie an den bisherigen vier Abenden gewinnen konnte, hat er sich am Donnerstagabend in Cardiff seinen ersten Spieltagssieg geholt.

Im packenden Finale setzte sich Littler gegen Jonny Clayton mit 6:4 durch und wurde damit für den Waliser bei seinem Heimspiel zum Spielverderber.

Littler verpasst den 9-Darter

Der 19-Jährige spielte im Endspiel einen Average von 106,44 Punkten gepaart mit einer Doppelquote von 54,55 Prozent. Clayton kam auf 100,9 Zähler im Durchschnitt sowie einer Doppelquote von 50 Prozent. „Dieses Finale hatte alles, was den Darts-Sport so wunderbar macht“, fasste SPORT1-Kommentator Basti Schwele zusammen.

In der hochklassigen Partie schenkten sich die beiden Kontrahenten nichts und pushten sich gegenseitig zur Höchstform. So gelang Littler beispielsweise unter Druck das 170er-Finish. Zudem warf er acht perfekte Darts und verfehlte nur um Millimeter die Doppel-15 zum 9-Darter.

Clayton thront an der Tabellenspitze

Im Verlauf des Turniers setzte sich Littler zunächst mit 6:4 gegen Josh Rock durch, ehe er mit Gerwyn Price den zweiten Waliser an dem Abend ausschaltete (6:3).

Durch seinen ersten Tagessieg in der laufenden Saison klettert der 19-Jährige in der Tabelle und ist nun Zweiter. Clayton ist weiterhin Spitzenreiter.