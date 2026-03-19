Finalist der Darts-WM im Krankenhaus!

Philipp Heinemann 19.03.2026 • 09:31 Uhr Gian van Veen muss beim siebten Spieltag der Premier League passen - der niederländische Darts-Star befindet sich im Krankenhaus. Das hat auch Folgen für einen Konkurrenten.

Der siebte Spieltag der Premier League Darts findet ohne Gian van Veen statt. Beim WM-Finalisten aus den Niederlanden wurden Nierensteine diagnostiziert, der 23-Jährige befindet sich derzeit im Krankenhaus. Das gab die PDC bekannt.

Van Veen sollte im Viertelfinale (wie jeden Donnerstag live im Free-TV bei SPORT1) auf seinen Landsmann Michael van Gerwen treffen. Dieser erhält nun ein Freilos für das Halbfinale.

Premier League Darts heute ohne van Veen

Jungstar van Veen – Sieger der European Darts Championship 2025 und bei der WM im Ally Pally erst von Luke Littler gestoppt – war nach einem starken Jahr erstmals für die Premier League nominiert worden.

Vor dem Spieltag in Dublin befindet sich der zweimalige Junioren-Weltmeister van Veen mit neun Punkten auf dem vierten Rang der Tabelle.