Finalist der Darts-WM im Krankenhaus!

Der siebte Spieltag der Premier League Darts findet ohne Gian van Veen statt. Beim WM-Finalisten aus den Niederlanden wurden Nierensteine diagnostiziert, der 23-Jährige befindet sich derzeit im Krankenhaus. Das gab die PDC bekannt.
WM-Finalist im Krankenhaus!
Gian van Veen muss beim siebten Spieltag der Premier League passen - der niederländische Darts-Star befindet sich im Krankenhaus. Das hat auch Folgen für einen Konkurrenten.
Van Veen sollte im Viertelfinale (wie jeden Donnerstag live im Free-TV bei SPORT1) auf seinen Landsmann Michael van Gerwen treffen. Dieser erhält nun ein Freilos für das Halbfinale.
Premier League Darts heute ohne van Veen
Jungstar van Veen – Sieger der European Darts Championship 2025 und bei der WM im Ally Pally erst von Luke Littler gestoppt – war nach einem starken Jahr erstmals für die Premier League nominiert worden.
Vor dem Spieltag in Dublin befindet sich der zweimalige Junioren-Weltmeister van Veen mit neun Punkten auf dem vierten Rang der Tabelle.
Van Gerwen liegt mit einem Zähler Rückstand auf Rang sechs, ihm werden nun aber durch den kampflosen Einzug in die nächste Runde zwei Punkte gutgeschrieben.