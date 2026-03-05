Heute Abend ist es wieder so weit. Ab 20.00 Uhr (live im FREE-TV) startet der fünfte Spieltag der Premier League Darts. Dieses Mal fliegen in der Utilita Arena im walisischen Cardiff die Pfeile.
Die Darts Premier League LIVE im TV, Stream und Ticker - Endet Littlers Durststrecke?
Endet Littlers Durststrecke?
Los geht es für die Darts-Fans aber bereits eine halbe Stunde früher. Ab 19.30 Uhr dreht sich bei Madhouse - Die SPORT1 Darts Show alles um den Dartsport.
Darts heute im Free-TV: So verfolgen Sie den 5. Spieltag der Premier League LIVE
Vergangene Woche sorgte Josh Rock mit einem 9-Darter in seiner nordirischen Heimat für ein echtes Highlight. Den Tagessieg sicherte sich Stephen Bunting, der im Finale Gian van Veen mit 6:2 bezwang.
Holt sich Littler den ersten Tagessieg?
Schleppend läuft die diesjährige Premier-League-Saison für Weltmeister Luke Littler. Der Engländer wartet weiterhin auf seinen ersten Tagessieg, in Belfast unterlag er schon im Viertelfinale mit 3:6 gegen Jonny Clayton.
In Cardiff bekommt es Littler zunächst mit Josh Rock zu tun. Außerdem trifft Spitzenreiter Clayton auf Vize-Weltmeister Gian van Veen, Michael van Gerwen duelliert sich mit Luke Humphries und Bunting trifft auf Gerwyn Price.
Premier League Darts: Spielplan 5. Spieltag
Viertelfinale:
- Michael van Gerwen vs. Luke Humphries
- Gian van Veen vs. Jonny Clayton
- Stephen Bunting vs. Gerwyn Price
- Luke Littler vs. Josh Rock
Premier League Darts: Das ist der Modus
Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.
Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen am meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 28. Mai wird in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Weltmeister Luke Littler wird versuchen, seinen Dauerrivalen Luke Humphries wieder zu entthronen.