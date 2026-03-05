Die Darts Premier League LIVE im TV, Stream und Ticker - Endet Littlers Durststrecke?

SPORT1 05.03.2026 • 17:00 Uhr In Cardiff steht der fünfte Spieltag der Darts Premier League an. Beendet Luke Littler seine Durststrecke?

Heute Abend ist es wieder so weit. Ab 20.00 Uhr (live im FREE-TV) startet der fünfte Spieltag der Premier League Darts. Dieses Mal fliegen in der Utilita Arena im walisischen Cardiff die Pfeile.

Los geht es für die Darts-Fans aber bereits eine halbe Stunde früher. Ab 19.30 Uhr dreht sich bei Madhouse - Die SPORT1 Darts Show alles um den Dartsport.

Darts heute im Free-TV: So verfolgen Sie den 5. Spieltag der Premier League LIVE

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Vergangene Woche sorgte Josh Rock mit einem 9-Darter in seiner nordirischen Heimat für ein echtes Highlight. Den Tagessieg sicherte sich Stephen Bunting, der im Finale Gian van Veen mit 6:2 bezwang.

Holt sich Littler den ersten Tagessieg?

Schleppend läuft die diesjährige Premier-League-Saison für Weltmeister Luke Littler. Der Engländer wartet weiterhin auf seinen ersten Tagessieg, in Belfast unterlag er schon im Viertelfinale mit 3:6 gegen Jonny Clayton.

In Cardiff bekommt es Littler zunächst mit Josh Rock zu tun. Außerdem trifft Spitzenreiter Clayton auf Vize-Weltmeister Gian van Veen, Michael van Gerwen duelliert sich mit Luke Humphries und Bunting trifft auf Gerwyn Price.

Premier League Darts: Spielplan 5. Spieltag

Viertelfinale:

Michael van Gerwen vs. Luke Humphries

Gian van Veen vs. Jonny Clayton

Stephen Bunting vs. Gerwyn Price

Luke Littler vs. Josh Rock

Premier League Darts: Das ist der Modus

Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.