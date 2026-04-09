Darts heute LIVE im Free-TV und Stream - Behauptet Littler in der Premier League die Tabellenführung?

SPORT1 09.04.2026 • 17:00 Uhr Die Darts Premier League macht am 10. Spieltag in Brighton Halt. Gibt es die nächste Show von Gerwyn Price oder holt Luke Littler seinen vierten Tagessieg? Das Playoff-Rennen spitzt sich zu.

Die Premier League of Darts gastiert in Brighton. Ab 20 Uhr fliegen im Brighton Centre die Pfeile, wenn sich am 10. Spieltag wieder acht der weltbesten Spieler gegenüberstehen.

SPORT1 überträgt das Spektakel live. Die Übertragung startet am Donnerstag bereits um 19.30 Uhr mit Madhouse – Die SPORT1 Darts Show.

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Der Kampf um die Playoffs spitzt sich zu

Angeführt wird die Tabelle nach neun Spieltagen von Wunderkind Littler (21 Punkte), dahinter folgen Price und sein Landsmann Jonny Clayton (je 19 Punkte). Das Trio hat beste Chancen, die Playoffs zu erreichen (die besten vier Spieler qualifizieren sich).

Auf Platz vier liegt momentan der Niederländer Michael van Gerwen (13 Punkte). Er trifft am Donnerstagabend zunächst auf seinen Landsmann van Veen (12 Punkte).

Luke Humphries liegt aktuell nur auf Platz sechs (11 Punkte) und fordert zum Auftakt Clayton. Stephen Bunting (9 Punkte) muss gegen Littler ran. Der abgeschlagene Tabellenletzte Josh Rock (4 Punkte) spielt gegen Price.

Die Viertelfinals in der Übersicht:

Luke Humphries – Jonny Clayton

Gerwyn Price – Josh Rock

Luke Littler – Stephen Bunting

Michael van Gerwen – Gian van Veen

Premier League of Darts: Das ist der Modus

Über 16 Wochen treten die acht Spieler gegeneinander in jeweils vier Viertelfinalpartien an. Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.