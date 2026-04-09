Die Premier League of Darts gastiert in Brighton. Ab 20 Uhr fliegen im Brighton Centre die Pfeile, wenn sich am 10. Spieltag wieder acht der weltbesten Spieler gegenüberstehen.
Darts heute LIVE im Free-TV und Stream - Behauptet Littler in der Premier League die Tabellenführung?
Behauptet Littler die Tabellenführung?
SPORT1 überträgt das Spektakel live. Die Übertragung startet am Donnerstag bereits um 19.30 Uhr mit Madhouse – Die SPORT1 Darts Show.
Darts heute live: So verfolgen Sie die Premier League in Brighton im Free-TV
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In der Vorwoche spielte der Waliser Gerwyn Price groß auf, den es am Donnerstagabend zu schlagen gilt. Beim Triumph in Manchester gab der Price lediglich sechs Legs ab, gewann alle seine Matches mit 6:2. Luke Littler legte sich derweil bei seiner Heimspiel-Pleite mit Kontrahent Gian van Veen an.
Der Kampf um die Playoffs spitzt sich zu
Angeführt wird die Tabelle nach neun Spieltagen von Wunderkind Littler (21 Punkte), dahinter folgen Price und sein Landsmann Jonny Clayton (je 19 Punkte). Das Trio hat beste Chancen, die Playoffs zu erreichen (die besten vier Spieler qualifizieren sich).
Auf Platz vier liegt momentan der Niederländer Michael van Gerwen (13 Punkte). Er trifft am Donnerstagabend zunächst auf seinen Landsmann van Veen (12 Punkte).
Luke Humphries liegt aktuell nur auf Platz sechs (11 Punkte) und fordert zum Auftakt Clayton. Stephen Bunting (9 Punkte) muss gegen Littler ran. Der abgeschlagene Tabellenletzte Josh Rock (4 Punkte) spielt gegen Price.
Die Viertelfinals in der Übersicht:
Luke Humphries – Jonny Clayton
Gerwyn Price – Josh Rock
Luke Littler – Stephen Bunting
Michael van Gerwen – Gian van Veen
Premier League of Darts: Das ist der Modus
Über 16 Wochen treten die acht Spieler gegeneinander in jeweils vier Viertelfinalpartien an. Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.
Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen am meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 28. Mai wird dann in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Der zweimalige Weltmeister Littler wird versuchen, Titelverteidiger Luke Humphries wieder zu entthronen.