Darts heute LIVE im Free-TV und Stream - Kann Littler in der Premier League zurückschlagen?

SPORT1 23.04.2026 • 17:00 Uhr Die Darts Premier League macht am 12. Spieltag in Liverpool Halt. Baut Jonny Clayton seinen Vorsprung aus oder holt Luke Littler seinen vierten Tagessieg? Das Playoff-Rennen spitzt sich zu.

Die Premier League of Darts gastiert in Liverpool. Ab 20 Uhr fliegen in der M&S Bank Arena die Pfeile, wenn sich am 12. Spieltag wieder acht der weltbesten Spieler gegenüberstehen.

SPORT1 überträgt das Spektakel live. Die Übertragung startet am Donnerstag um 19.30 Uhr mit Madhouse – Die SPORT1 Darts Show.

Darts heute live: So verfolgen Sie die Premier League in Liverpool im Free-TV

Free-TV: SPORT1

SPORT1 Live-Stream: Sport1.de & SPORT1 App

Sport1.de & SPORT1 App Live-Ticker: SPORT1

Spannend zu beobachten wird sein, ob Jonny Clayton seinen Vorsprung an der Tabellenspitze vor Luke Littler weiter ausbauen kann. Der Waliser hatte den 19-Jährigen in der Vorwoche in Rotterdam mit 6:4 im Finale bezwungen.

In Liverpool kommt es im Viertelfinale zur Neuauflage des WM-Finals von 2024: Luke Humphries, der als Fünfter einen Platz hinter den Playoff-Rängen liegt, fordert Littler.

Das Auftaktmatch bestreiten Gian van Veen und Gerwyn Price. Price nimmt dabei Rückenwind von der European Tour mit: Der „Iceman“ bezwang den Engländer Ross Smith am Sonntag im Finale des European Darts Grand Prix mit 8:6.

Die Viertelfinals in der Übersicht:

Gian van Veen – Gerwyn Price

Stephen Bunting – Jonny Clayton

Josh Rock – Michael van Gerwen

Luke Humphries – Luke Littler

Premier League of Darts: Das ist der Modus

Über 16 Wochen treten die acht Spieler gegeneinander in jeweils vier Viertelfinalpartien an. Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.