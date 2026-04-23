Die Premier League of Darts gastiert in Liverpool. Ab 20 Uhr fliegen in der M&S Bank Arena die Pfeile, wenn sich am 12. Spieltag wieder acht der weltbesten Spieler gegenüberstehen.
Darts heute LIVE im Free-TV und Stream - Kann Littler in der Premier League zurückschlagen?
Kann Littler zurückschlagen?
SPORT1 überträgt das Spektakel live. Die Übertragung startet am Donnerstag um 19.30 Uhr mit Madhouse – Die SPORT1 Darts Show.
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Spannend zu beobachten wird sein, ob Jonny Clayton seinen Vorsprung an der Tabellenspitze vor Luke Littler weiter ausbauen kann. Der Waliser hatte den 19-Jährigen in der Vorwoche in Rotterdam mit 6:4 im Finale bezwungen.
In Liverpool kommt es im Viertelfinale zur Neuauflage des WM-Finals von 2024: Luke Humphries, der als Fünfter einen Platz hinter den Playoff-Rängen liegt, fordert Littler.
Das Auftaktmatch bestreiten Gian van Veen und Gerwyn Price. Price nimmt dabei Rückenwind von der European Tour mit: Der „Iceman“ bezwang den Engländer Ross Smith am Sonntag im Finale des European Darts Grand Prix mit 8:6.
Die Viertelfinals in der Übersicht:
- Gian van Veen – Gerwyn Price
- Stephen Bunting – Jonny Clayton
- Josh Rock – Michael van Gerwen
- Luke Humphries – Luke Littler
Premier League of Darts: Das ist der Modus
Über 16 Wochen treten die acht Spieler gegeneinander in jeweils vier Viertelfinalpartien an. Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.
Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen die meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 28. Mai wird dann in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Der zweimalige Weltmeister Littler wird versuchen, Titelverteidiger Luke Humphries wieder zu entthronen.