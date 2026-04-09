Darts Premier League: Historisch schlecht! Bitterer Tiefpunkt für Littler

Johannes Vehren 09.04.2026 • 22:22 Uhr Luke Littler scheidet am 10. Abend der Premier League bereits im Viertelfinale aus. Der 19 Jahre alte Weltmeister spielt einen historisch schlechten Average.

Das war nichts! Luke Littler hat am 10. Abend der Premier League sein Viertelfinale gegen Geburtstagskind Stephen Bunting mit 4:6 verloren. Dem Weltmeister gelang in den zehn Legs keine einzige 180er-Aufnahme und er spielte den schlechtesten Average in seiner Premier-League-Karriere.

Littler kam auf nur 83,94 Punkte im Schnitt. Sein zuvor schlechtester Average in der Premier League lag bei 91,41 Zählern und stammte vom 8. Mai 2025 aus dem Duell gegen Nathan Aspinall.

Littler? „Er wirkte heute lustlos“

„Das war sein schlechtester TV-Average jemals. Vor TV-Kameras hat Luke Littler noch nie so schlecht gespielt“, erklärte SPORT1-Experte Max Hopp. Auf seine noch junge Karriere gesehen, war es Littlers zweitschlechtester Average. Seinen bisher schlechtesten Punktedurchschnitt spielte der 19-Jährige genau vor einem Jahr in der ersten Runde beim Players Championship 12 gegen Ted Evetts mit 81,11 Zählern – diese Partie wurde jedoch nicht im TV übertragen.

„Er wirkte heute sehr lustlos. Es gab vor dem Spiel Buhrufe und vielleicht hat er dann schon direkt zugemacht“, meinte SPORT1-Kommentator Basti Schwele und Hopp ergänzte: „Vielleicht war das auch eine Trotzreaktion. Ich schenke euch gar nicht meine Top-Performance, ich zeige euch gar nicht, wie gut ich spielen kann.“

Premier League: Bedenklicher Auftritt von Littler

Der deutsche Dartsprofi betonte, dass es die Aufgabe eines Sportlers sei, immer eine Topleistung abliefern zu wollen. „Das kann man zwar nicht immer garantieren, aber die Partie einfach so abzuschenken, sollten wir nicht machen und dürfen wir laut den Regularien auch nicht. Man sollte schon sehen, die Partie gewinnen zu wollen. Ansonsten ist es eine Einladung für den Gegner, einfach so weiterzukommen.“

Hopp führte weiter aus: „Das soll Buntings Leistung (91,3 Punkte im Average, Anm. d. Red.) nicht schmälern, aber bei Littler war nicht zu erkennen, dass er mit jeder Faser seines Körpers probiert hat, die Partie noch zu drehen. Ich hätte es jetzt einfach als kleines Motivationsloch abgestempelt.“