Machtdemonstration von Littler

Johannes Vehren 23.04.2026 • 23:57 Uhr Luke Littler fährt seinen vierten Tagessieg in der laufenden Premier-League-Saison ein. In Liverpool besiegt er Luke Humphries, Michael van Gerwen und Jonny Clayton.

Was für eine Performance von Littler! Der 19-Jährige hat den 12. Abend der Premier League gewonnen und sich seinen insgesamt vierten Tagessieg in der laufenden Saison gesichert. Im Endspiel besiegte er Jonny Clayton im Schnelldurchgang mit 6:1.

Littler war in Liverpool nicht zu stoppen und ließ sich von vereinzelten Buhrufen aus dem Publikum nicht aus der Ruhe bringen. Im Finale spielte er einen Average von 104,54 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von 60 Prozent. „Littler war brutal stark im Scoring und das Checkout war auch über den Abend hinweg fantastisch“, betonte SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

Premier League: Finalabend für Littler und Clayton so gut wie sicher

Durch seinen vierten Tagessieg kann der Weltmeister etwas näher an Spitzenreiter Clayton heranrücken. Sein Rückstand auf ihn beträgt nur noch drei Punkte. Zwar sind noch vier Spieltage bis zum Finalabend zu absolvieren, doch beide werden sich aller Voraussicht nach für das große Highlight in London am 28. Mai qualifizieren. Ihr Vorsprung auf Platz fünf beträgt 15 bzw. 18 Zähler. Die Top-4 der Tabelle sind beim Finalabend dabei und kämpfen um den Sieg der Premier League.