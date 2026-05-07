Premier League Darts heute LIVE im Free-TV und Stream - Littler mit dem nächsten Sieg?

SPORT1 07.05.2026 • 17:00 Uhr Am 14. Spieltag ist die Darts Premier League in Leeds zu Gast. Kann Weltmeister Luke Littler heute seinen Triumph aus der Vorwoche wiederholen?

Die Premier League of Darts biegt allmählich auf die Zielgerade ein. Am Donnerstagabend (20 Uhr) treten die Top-Stars der Szene in der First Direct Arena in Leeds an das Oche.

SPORT1 überträgt das Spektakel live. Die Übertragung startet am Donnerstag um 19.30 Uhr mit Madhouse – Die SPORT1 Darts Show (im Livestream).

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Premier League in Leeds im Free-TV

Weltmeister Luke Littler (34 Punkte) hat sich in der vergangenen Woche durch seinen Sieg beim Turnier in Aberdeen an die Tabellenspitze gesetzt. Diese will ihm Jonny Clayton (32) nun wieder abjagen.

Hinter den beiden Führenden kann jeder Zähler den Unterschied ausmachen. Zwischen Rang drei, den derzeit Gerwyn Price (21) belegt, und Platz sechs, den Luke Humphries (16) innehat, liegen nur fünf Punkte. Die ersten vier ziehen in die Play-offs ein.

Die Viertelfinals in der Übersicht:

Gerwyn Price – Jonny Clayton

Luke Littler – Michael van Gerwen

Josh Rock – Luke Humphries

Gian van Veen – Stephen Bunting

Premier League Darts: Das ist der Modus

Über 16 Wochen treten die acht Spieler gegeneinander in jeweils vier Viertelfinalpartien an. Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.