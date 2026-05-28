Luke Littler gewinnt Nervenkrimi gegen Gerwyn Price

Johannes Vehren 28.05.2026 • 21:16 Uhr Luke Littler steht als erster Finalist der Premier-League-Playoffs fest. Der Weltmeister dominiert zunächst gegen Gerwyn Price, doch wackelt dann aus dem Nichts.

Luke Littler steht zum dritten Mal in Folge im Finale der Premier-League-Playoffs (JETZT LIVE auf SPORT1)! Der 19 Jahre alte Weltmeister hat sich am Donnerstagabend im ersten Halbfinale gegen Gerwyn Price mit 10:9 in Legs durchgesetzt. Die Topstars lieferten sich einen Nervenkrimi.

Bis zum 4:4 waren beide Akteure auf Augenhöhe, doch vor der Pause nach den ersten zehn Legs leistete sich Price zu viele Fehler, sodass er mit 4:6 in Rückstand geriet. Littler witterte seine Chance und kam gewohnt stark aus der kleinen Auszeit heraus.

Premier League: Price startet eine Aufholjagd

Der Engländer, der die reguläre Premier-League-Saison nach 16 Spieltagen auf dem 1. Platz abgeschlossen hatte, dominierte im Anschluss seinen Gegner und baute seine Führung auf 9:4 aus. Im 14. Leg erspielte sich Littler fünf Matchdarts, doch vergab alle. „Er war schon gedanklich im Finale“, vermutete SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

Aus dem Nichts kam Price dann wieder heran und spielte sich zwischenzeitlich in einen Rausch. Dem Waliser gelang es, auf 9:9 zu stellen, sodass das Halbfinale in den Decider ging. „Manchmal lässt man einfach laufen und denkt gar nicht mehr darüber nach“, begründete der deutsche Darts-Spieler Gabriel Clemens bei SPORT1.