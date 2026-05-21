Premier League Darts heute LIVE im Free-TV und Stream - Wer wird Littlers Playoff-Gegner?

SPORT1 21.05.2026 • 17:15 Uhr Letzter Spieltag, letzte Entscheidung in der Premier League of Darts. Welche Duelle erwarten die Darts-Fans in den Playoffs?

Der letzte Spieltag der Premier League of Darts steht an und damit auch die letzten Entscheidungen vor den Playoffs um den Titel. Am 16. Abend gastieren die besten Spieler der Welt in Sheffield.

SPORT1 überträgt das Spektakel live. Die Übertragung startet am Donnerstag um 19.30 Uhr mit Madhouse – Die SPORT1 Darts Show (im Livestream).

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie Premier League in Sheffield

Vor dem Start der Premier-League-Playoffs in London stehen die vier Teilnehmer bereits fest. Luke Littler geht mit 41 Punkten als Nummer eins ins Duell um den Titel, gefolgt von Jonny Clayton mit 34 Punkten. Gerwyn Price und Luke Humphries stehen vor dem letzten Spieltag hingegen jeweils bei 24 Punkten.

Es wird voller Spannung erwartet, welcher der beiden Darts-Stars in Sheffield besser abschneidet. Der Viertplatzierte bekommt es schon im Halbfinale der Playoffs mit dem zweimaligen Weltmeister Littler zu tun. Der Drittplatzierte duelliert sich zunächst mit Clayton.

Die Viertelfinals in Sheffield in der Übersicht:

Jonny Clayton – Stephen Bunting (20.15 Uhr)

Gerwyn Price – Gian van Veen (20.45 Uhr)

Luke Littler – Josh Rock (21.15 Uhr)

Luke Humphries – Michael van Gerwen (21.45 Uhr)

Premier League Darts: Das ist der Modus

Über 16 Wochen treten die acht Spieler gegeneinander in jeweils vier Viertelfinalpartien an. Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist erhält drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.

Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen die meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 28. Mai wird dann in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Der zweimalige Weltmeister Littler wird versuchen, Titelverteidiger Luke Humphries wieder zu entthronen.