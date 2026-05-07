Premier League: Littler stellt eigenen Rekord ein

Johannes Vehren 08.05.2026 • 00:03 Uhr Luke Littler holt seinen sechsten Tagessieg in der aktuellen Premier-League-Saison. Durch seinen Finalsieg in Leeds gegen Luke Humphries stellt er seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr ein.

Sechster Tagessieg für Luke Littler! Der zweimalige Weltmeister hat den 14. Abend in der Premier-League-Saison in Leeds für sich entscheiden können. Damit stellte der 19-Jährige seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr ein. Er hat noch zwei Spieltage Zeit, um einen neuen Rekord aufzustellen.

Im Endspiel bezwang Littler den Lokalmatadoren Luke Humphries mit 6:5. Er spielte einen Average von 100,67 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von 46,15 Prozent. Sein Kontrahent kam auf 100,90 Punkte im Schnitt sowie auf eine Checkoutquote von 55,56 Prozent.

Premier League: Kampf um die Playoffs spitzt sich zu

Trotz der Final-Niederlage war es für Humphries ein kleiner Befreiungsschlag, denn erstmals seit dem 7. Abend steht er wieder auf einem Playoff-Platz. Die Nummer zwei der Welt verdrängte Michael van Gerwen von dem vierten Rang, wodurch sich der Kampf um den Finalabend in London weiter zuspitzte.