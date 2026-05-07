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Premier League: Littler stellt eigenen Rekord ein

Littler stellt eigenen Rekord ein

Luke Littler holt seinen sechsten Tagessieg in der aktuellen Premier-League-Saison. Durch seinen Finalsieg in Leeds gegen Luke Humphries stellt er seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr ein.
Michael van Gerwen und Luke Littler spielen das erste Viertelfinale des 14. Spieltags der Premier League of Darts und liefern sich im ersten Leg ein Doppel-Drama.
Johannes Vehren
Luke Littler holt seinen sechsten Tagessieg in der aktuellen Premier-League-Saison. Durch seinen Finalsieg in Leeds gegen Luke Humphries stellt er seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr ein.

Sechster Tagessieg für Luke Littler! Der zweimalige Weltmeister hat den 14. Abend in der Premier-League-Saison in Leeds für sich entscheiden können. Damit stellte der 19-Jährige seine eigene Bestmarke aus dem Vorjahr ein. Er hat noch zwei Spieltage Zeit, um einen neuen Rekord aufzustellen.

Im Endspiel bezwang Littler den Lokalmatadoren Luke Humphries mit 6:5. Er spielte einen Average von 100,67 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von 46,15 Prozent. Sein Kontrahent kam auf 100,90 Punkte im Schnitt sowie auf eine Checkoutquote von 55,56 Prozent.

Premier League: Kampf um die Playoffs spitzt sich zu

Trotz der Final-Niederlage war es für Humphries ein kleiner Befreiungsschlag, denn erstmals seit dem 7. Abend steht er wieder auf einem Playoff-Platz. Die Nummer zwei der Welt verdrängte Michael van Gerwen von dem vierten Rang, wodurch sich der Kampf um den Finalabend in London weiter zuspitzte.

Zwei Spieltage vor dem Ende ist Gerwyn Price Dritter mit 21 Zählern. Dahinter folgen Humphries (19), van Gerwen (18) und Gian van Veen (16). Stephen Bunting hat mit 13 Punkten auf Platz sieben nur noch Außenseiterchancen. Schlusslicht Josh Rock (8) kann die Playoffs nicht mehr erreichen. Spitzenreiter Littler sowie der Zweitplatzierte Jonny Clayton sind bereits für die Playoffs qualifiziert.

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