Premier League Darts heute LIVE im Free-TV und Stream - Spannung im Endspurt

SPORT1 14.05.2026 • 17:00 Uhr Am 15. Spieltag gastiert die Premier League Darts in Birmingham. Wer kann sich im Kampf um das Finale einen Vorteil verschaffen?

Bei der Premier League of Darts steht der vorletzte Spieltag auf dem Programm. Am 15. Abend gastieren die besten Spieler der Welt in der Utilita Arena in Birmingham

SPORT1 überträgt das Spektakel live. Die Übertragung startet am Donnerstag um 19.30 Uhr mit Madhouse – Die SPORT1 Darts Show(im Livestream).

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Premier League in Birmingham

Spannender könnte die Premier League wohl kaum sein. Zwei Spieltage vor dem Ende ist noch nicht klar, welche vier Spieler am Ende beim großen Finale in London dabei sein werden. Und beinahe jede Begegnung kann am Abend die Ausgangslage verändern.

Während Weltmeister Luke Littler und Jonny Clayton auf Rang eins und zwei ein Stück enteilt sind, herrscht dahinter ein enger Kampf. Eine der wichtigsten Partien wird das Match zwischen Gerwyn Price und Michael van Gerwen, die beide um die Finalnacht kämpfen.

Mit Ausnahme des bereits eliminierten Josh Rock haben alle Spieler noch Chancen auf die Top vier, entsprechend groß ist der Druck. Price und Luke Humphries, aktuell Dritter und Vierter, dürfen sich keine Patzer erlauben – MvG, Gian van Veen und auch Stephen Bunting müssen dagegen angreifen.

Die Viertelfinals in der Übersicht:

Josh Rock – Gian van Veen

Gerwyn Price – Michael van Gerwen

Luke Humphries – Stephen Bunting

Jonny Clayton – Luke Littler

Premier League Darts: Das ist der Modus

Über 16 Wochen treten die acht Spieler gegeneinander in jeweils vier Viertelfinalpartien an. Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.