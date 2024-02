Darts live auf SPORT1: UK Open 2024 mit Luke Littler im TV & Stream

Es ist wieder soweit! Die Darts UK Open finden vom 1. bis 3. März zum insgesamt 22. Mal statt - und SPORT1 übertragt das Spektakel live im Free-TV und kostenlosen Stream.

Das Turnier, das den Beinamen „FA Cup of Darts“ trägt, wird von den Spieler während ihres besonderen Formats geschätzt. Vor dem Beginn jeder Runde wird neu ausgelost, die sonst übliche Setzliste somit außer Kraft gesetzt.

Somit kann es bei dem hochkarätig besetzt Event schon früh zu Duellen zwischen den Top-Stars kommen.

Deutsche Darts-Asse mit machbaren Aufgaben

Einem solchen Schicksal wollen die elf deutschen Starter möglichst aus dem Weg gehen. Während Gabriel Clemens und Martin Schindler erst in der vierten Runde einsteigen, steht für die anderen deutschen Vertreter bereits fest, wer die möglichen Gegner in den ersten drei Runden sind.

So könnte Ricard Pietreczko bei seinem Einstieg in der dritten Runde ein deutsches Duell blühen. Dafür müsste Paul Krohne allerdings Michael Taylor und Graham Hall, der auf Platz 82 der Order of Merit steht, bezwingen.

Für Florian Hempel könnte es hingegen zu einem Duell mit einem Konkurrenten aus Belgien kommen. Mario Vandenbogaerde trifft in der zweiten Runde auf den Sieger der Partie Jitse van der Wal gegen Johnny Haines.

In der Runde zuvor starten bereits Pascal Rupprecht und Daniel Klose ins Turnier. Während Rupprecht es mit dem Niederländer Geert Nentjes zu tun bekommt, trifft Klose auf den Lokalmatador Adam Warner.

Zum Turnierauftakt müssen neben Krohne auch Lukas Wenig, Tim Wolters, Christopher Toonders und Dominik Grüllich ran. Wenig trifft auf Tom Lonsdale aus England, während auf Wolters Landsmann Ashley Coleman wartet. Toonders wiederum duelliert sich mit dem Niederländer Chris Landman, Grüllich spielt im dritten deutsch-englischen Duell gegen Harry Lane.

Der Modus bei den UK Open 2023

Im Südwesten Englands gehen ab dem 1. März 160 Spieler an den Start. Neben den 128 Tourcard-Besitzern sind auch zahlreiche Qualifikanten am Start. So agieren neben den Top 8 der Developmental und Challenge Tour auch 16 Amateure, die sich im Riley‘s Amateur Qualifiers, die in verschiedenen Sport-Bars in England gespielt, ihr Ticket für die UK Open gesichert hatten.

Aber auch die Top-Stars der Szene steigen nach und nach ein: Luke Littler wird dabei ebenso wie Clemens und Schindler erst in den vierten Turnier-Runde zum Zug kommen, die allesamt zu den Top 32 der Weltrangliste zählen.

Für alle Spieler ab Position 97 abwärts geht es bereits in der ersten Runde im K.o.-Modus los. In der zweiten Runde folgen die Spieler ab Platz 65, ehe im Anschluss die Nummer 33 und abwärts hinzukommen.

In den ersten drei Runden wird im Format „Best of 11 Legs“ gespielt. Danach geht es „Best of 19″-Modus weiter, im Halbfinale wird auf „Best of 21″ umgestellt. In diesem Modus wird auch der Nachfolger von Andrew Gilding gesucht - der Titelverteidiger hatte im vergangenen Jahr mit 11:10 Michael van Gerwen im Endspiel bezwungen.

Rekordsieger, Preisgeld: Fakten zum Darts-Kracher

Seit 2003 werden die UK Open regelmäßig von der PDC ausgetragen. Rekordsieger ist Phil Taylor mit insgesamt fünf Titeln. Drei Erfolge haben van Gerwen und James Wade zu Buche stehen.

Wie im vergangenen Jahr wird abermals ein Preisgeld von 600.000 Pfund (701.880 Euro) ausgeschüttet. Der Sieger erhält mit 110.000 Pfund (128.678 Euro) den größten Anteil des Preisgeldes.