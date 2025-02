Darts: UK Open mit Littler und Co. LIVE im Free-TV und Stream auf SPORT1

So können Sie die UK Open 2025 live im Free-TV verfolgen:

LIVE im Free-TV: So funktionieren die UK Open

Zum Modus muss man noch wissen: In der ersten Runde treten die 64 am niedrigsten gerankten Spieler gegeneinander an. Die Sieger treffen dann auf die Spieler Nummer 65 bis 96. In Runde drei greifen die Spieler auf den Positionen 33 bis 64 ins Geschehen ein. Die restlichen Spieler treten in Runde vier erstmals ans Board.