Darts: UK Open mit Weltmeister Littler live im Free-TV, Livestream & Ticker bei SPORT1

SPORT1 24.02.2026 • 14:59 Uhr Die UK Open 2026 stehen an. Die Superstars um Luke Littler liefern sich wieder packende Duelle und kämpfen um den Triumph im „FA Cup of Darts“ - SPORT1 überträgt live.

Darts-Fans dürfen sich auf ein ganz besonderes Highlight im Kalender freuen: Vom 6. bis 8. März finden im englischen Butlin’s Minehead Resort die UK Open Darts 2026 statt - und SPORT1 überträgt das Turnier live!

Die UK Open warten dabei wie gewohnt mit einem außergewöhnlichen Modus auf, der Titel wird erneut ohne Setzliste ausgespielt. Heißt: Die Topstars des Sports können schon recht früh aufeinandertreffen.

Darts: So verfolgen Sie die UK Open 2026 im Free-TV und Gratis-Stream

Free-TV: SPORT1

SPORT1 Live-Stream: SPORT1.de, SPORT1 App

SPORT1.de, SPORT1 App Live-Ticker: SPORT1.de

LIVE im Free-TV: So funktionieren die UK Open

Gesetzt sind alle 128 Inhaber einer Tourkarte. Dazu werden je acht Tickets über die Development Tour sowie die Challenge Tour vergeben. Die restlichen 16 Teilnehmer werden bei den Amateur Qualifiers ermittelt.

Zum Modus muss man noch wissen: In der ersten Runde treten die 64 am niedrigsten gerankten Spieler gegeneinander an. Die Sieger treffen dann auf die Spieler Nummer 65 bis 96. In Runde drei greifen die Spieler auf den Positionen 33 bis 64 ins Geschehen ein. Die Top-32 der PDC (u.a. Martin Schindler) treten in Runde vier am Freitagabend erstmals ans Board.

UK Open 2026: Diese Deutschen sind dabei

Neben Schindler sind Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Max Hopp, Dominik Grüllich, Leon Weber, Maximilian Czerwinski, Kai Gotthardt, Arno Merk, Matthias Ehlers, Yorick Hofkens, Marvin Kraft und Pascal Rupprecht als Tour-Card-Inhaber qualifiziert.