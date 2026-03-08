Darts: Littler macht Triumph bei den UK Open perfekt

Maximilian Huber 08.03.2026 • 23:59 Uhr Luke Littler gewinnt zum zweiten Mal die UK Open. Der Engländer bezwingt in einem rein englischen Finale Routinier James Wade.

Luke Littler hat den nächsten Titel eingetütet! Der 19-Jährige gewann am Sonntagabend die UK Open.

In einem rein englischen Finale bezwang der Darts-Weltmeister den Routinier James Wade mit 11:7 in Legs. Bereits im Vorjahr gewann der Superstar das renommierte Turnier in Minehead, damals bezwang Littler im Endspiel ebenfalls Wade (11:2).

Littler siegt zum zweiten Mal

Littler ist erst der vierte Spieler, dem es gelang, die UK Open in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu gewinnen. Nur Raymond van Barneveld, Phil Taylor und Michael van Gerwen konnten das Turnier ebenfalls Back-to-Back gewinnen.