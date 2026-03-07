Darts: UK Open live mit Schindler und Clemens im Free-TV und Livestream bei SPORT1

Newsticker
Die UK Open gehen in die nächste Runde. Für vier deutsche Darts-Stars stehen knifflige Aufgaben an. Den Auftakt macht Martin Schindler, SPORT1 überträgt das Turnier im Free-TV.
Die UK Open gehen in die fünfte Runde - und auf die vier verbliebenen deutschen Stars warten in der Nachmittagssession namhafte Gegner. SPORT1 zeigt das Turnier aus dem Butlin’s Minehead Resort im Free-TV und in Livestream. Los geht es mit dem Countdown schon um 13 Uhr.

Die erste Partie des Tages steigt dann um 14 Uhr, es ist gleich eine mit deutscher Beteiligung. Martin Schindler bekommt es zum Auftakt mit dem deutschen Altmeister Gary Anderson zu tun. Dies ergab die Auslosung.

Darts live: So können Sie die UK Open bei SPORT1 verfolgen:

Für 15 Uhr ist dann das nächste Spiel mit einem deutschen Darts-Star angesetzt: Gabriel Clemens wird sich mit dem Engländer James Wade messen.

Dominik Grüllich hofft auf eine Überraschung gegen Josh Rock (16 Uhr), Kai Gotthardt muss eine Stunde später ebenfalls gegen einen Teilnehmer der Premier League ran.

Die Abendsession beginnt um 20 Uhr.

Die Partien im Überblick:

14 Uhr:

  • Gary Anderson - Martin Schindler
  • Darryl Pilgrim - Jonny Clayton
  • Martin Lukeman - Madars Razma
  • Ross Smith - Daryl Gruney

15 Uhr:

  • Wessel Nijman - Gerwyn Price
  • Peter Wright - Danny Noppert
  • Mensur Suljovic - Stephen Bunting
  • Gabriel Clemens - James Wade

16 Uhr:

  • Kevin Doets - Luke Littler
  • Mike De Decker - Rob Cross
  • Josh Rock - Dominik Grüllich
  • Oskar Lukasiak - Krzysztof Ratajski

17 Uhr:

  • Luke Humphries - Dave Chisnall
  • Kai Gotthardt - Michael van Gerwen
  • Ryan Joyce - Keane Barry
  • Ryan Searle - Michael Smith

